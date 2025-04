Concerti Avantasia 2025: date, biglietti e scaletta

Gli Avantasia, il supergruppo metal tedesco fondato da Tobias Sammet nel 2001, hanno annunciato un nuovo tour europeo che toccherà l’Italia nel 2025. Il progetto musicale, nato dalla mente creativa del frontman degli Edguy, porterà sul palco il suo caratteristico mix di power metal, progressive e sonorità sinfoniche che ha conquistato fan in tutto il mondo.

L’annuncio ha generato grande entusiasmo tra gli appassionati italiani, che avranno l’opportunità di assistere a uno spettacolo unico nel suo genere, ricco di collaborazioni prestigiose e brani tratti dall’intera discografia della band. Il tour rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nel mondo fantastico di Avantasia, dove musica e storytelling si fondono creando un’esperienza live coinvolgente e memorabile.

Il tour europeo degli Avantasia farà tappa in Italia con un’unica data confermata per il momento:

8 aprile 2025 – Milano, Alcatraz

I fan del supergruppo metal tedesco avranno quindi l’opportunità di assistere allo spettacolo nella storica venue milanese durante la primavera del 2025.

Biglietti e prezzi

I biglietti per l’unica data italiana del tour degli Avantasia sono già disponibili per l’acquisto. Gli interessati possono trovare i titoli d’ingresso per il concerto milanese all’Alcatraz su TicketOne, la principale piattaforma di vendita online, oppure presso tutti i punti vendita autorizzati sul territorio nazionale.

La disponibilità è confermata, quindi i fan possono già assicurarsi il proprio posto per questo atteso evento musicale. Chi desidera partecipare è invitato ad acquistare i biglietti con anticipo per evitare il rischio di sold out, considerando la popolarità del supergruppo metal tedesco.

Possibile scaletta

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2025 non sia ancora stata divulgata, è probabile che gli Avantasia includano nel repertorio sia i loro brani più celebri che le nuove uscite. Ecco una possibile scaletta basata sui concerti precedenti:

Creepshow

Reach Out for the Light

The Witch

Devil in the Belfry

Phantasmagoria

What’s Left of Me

Dying for an Angel

Against the Wind

Here Be Dragons

Avalon

Let the Storm Descend Upon You

Promised Land

The Toy Master

Twisted Mind

The Wicked Symphony

Shelter from the Rain

Farewell

The Scarecrow

Death Is Just a Feeling

Lucifer

Lost in Space

Sign of the Cross / The Seven Angels

Naturalmente, la setlist potrebbe subire variazioni in base alle scelte artistiche della band e alle eventuali novità discografiche previste prima del tour.

Discografia

La produzione discografica degli Avantasia si estende per oltre vent’anni, dimostrando l’evoluzione artistica e la longevità del progetto di Tobias Sammet. Il viaggio musicale del supergruppo ha inizio nel 2001 con “The Metal Opera – Part I”, seguito l’anno successivo da “The Metal Opera – Part II” che completa il primo concept narrativo della band.

Dopo una pausa di alcuni anni, gli Avantasia tornano nel 2008 con “The Scarecrow”, album che segna una svolta stilistica verso sonorità più eterogenee. Il 2010 vede l’uscita di ben due album: “The Wicked Symphony” e “Angel of Babylon”, entrambi parte di un’unica visione artistica.

Il percorso discografico prosegue con “The Mystery of Time” (2013) e “Ghostlights” (2016), progetti che consolidano lo status del gruppo nella scena metal internazionale. Gli ultimi anni hanno visto la pubblicazione di “Moonglow” nel 2019 e del più recente “A Paranormal Evening with the Moonflower Society” nel 2022, a conferma della continua ispirazione creativa che anima il progetto.

Biografia e carriera

Gli Avantasia rappresentano un supergruppo metal tedesco nato dalla brillante immaginazione di Tobias Sammet, frontman della band power metal Edguy. Il nome stesso del progetto è una fusione creativa tra “Avalon” e “Fantasia”, evocando un regno immaginario incantato che rispecchia perfettamente l’essenza della loro musica.

L’idea iniziale di creare un’opera metal con numerosi artisti risale ai tempi di Vain Glory Opera, ma rimase in sospeso per mancanza di collaboratori. La svolta avvenne quando i fan degli Edguy richiesero una riedizione del loro primo album, spingendo Tobias a riprendere il concetto di Avantasia e iniziare a comporre.

Il progetto prese vita grazie a musicisti come Henjo Richter dei Gamma Ray, Alex Holzwarth e Markus Grosskopf, con la fondamentale partecipazione di celebri voci del metal come Kai Hansen e Michael Kiske. Nel corso degli anni, gli Avantasia hanno vantato collaborazioni con leggende come Ronnie James Dio, Alice Cooper, Bob Catley, Jorn Lande ed Eric Martin.

Ogni album degli Avantasia è concepito come un’opera rock completa, con trame elaborate e personaggi affascinanti ambientati in mondi fantasy ricchi di avventura. Musicalmente, il gruppo fonde power metal, progressive metal ed elementi sinfonici, creando composizioni epiche caratterizzate da arrangiamenti complessi e melodie indimenticabili.