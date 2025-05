Concerti Bandabardò 2025: date, biglietti e scaletta

La Bandabardò si prepara a far vibrare nuovamente i palchi italiani con il suo atteso tour 2025. La storica formazione toscana, dopo anni di successi e un legame indissolubile con il proprio pubblico, torna a esibirsi dal vivo con una serie di appuntamenti selezionati che promettono di regalare emozioni intense agli appassionati. I fan potranno immergersi in un’esperienza musicale completa che spazierà dai grandi classici della band fino ai brani più recenti del loro repertorio.

Lo spettacolo si preannuncia ricco e coinvolgente, con performance che potrebbero protrarsi fino a due ore di pura energia. Gli show avranno generalmente inizio alle 21:00 per concludersi intorno alle 23:00, offrendo al pubblico un viaggio attraverso oltre vent’anni di carriera artistica. La formazione, che ha saputo fondere sapientemente folk, rock e sonorità mediterranee, è pronta a ricreare quell’atmosfera unica e travolgente che ha sempre contraddistinto i loro concerti dal vivo.

Fino ad ora il calendario del tour 2025 dei Bandabardò si presenta piuttosto esclusivo, con solo due appuntamenti confermati ma di grande richiamo per i fan della band toscana. Il primo evento è fissato per il 1° maggio a Siena, dove la formazione si esibirà nella suggestiva cornice di Piazza della Libertà, offrendo uno spettacolo che coincide con la festa dei lavoratori. Il secondo appuntamento è invece programmato per il 31 luglio a Roma, presso la Città dell’Altra Economia al Campo Boario Testaccio, location che rappresenta uno dei poli culturali alternativi della capitale.

La band potrebbe annunciare ulteriori date nei prossimi mesi, ampliando la tournée per soddisfare le richieste dei numerosi fan distribuiti lungo tutta la penisola. Gli appassionati sono quindi invitati a consultare periodicamente i canali ufficiali del gruppo per eventuali aggiornamenti sul calendario degli eventi.

I canali ufficiali per l’acquisto dei biglietti

I fan della storica band toscana possono già assicurarsi un posto per gli eventi dal vivo del prossimo anno. I biglietti per assistere agli spettacoli del tour 2025 sono attualmente disponibili per l’acquisto. La vendita è attiva sulla piattaforma Ticketone, il principale canale ufficiale, dove è possibile selezionare le date preferite e scegliere i posti migliori. In alternativa, gli appassionati possono rivolgersi anche ai numerosi punti vendita autorizzati distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Per quanto riguarda gli orari degli spettacoli, secondo le indicazioni preliminari, i concerti dovrebbero iniziare alle 21:00 per concludersi intorno alle 23:00, offrendo così circa due ore di musica e divertimento. Si consiglia agli spettatori di verificare sempre gli orari specifici per ogni data, poiché potrebbero subire variazioni in base alla location.

La scaletta provvisoria per i live

Sebbene la Bandabardò non abbia ancora svelato ufficialmente tutti i dettagli relativi alla scaletta del tour 2025, possiamo ipotizzare quali brani potrebbero animare le loro esibizioni live. Basandoci sulle performance precedenti e sui classici della band toscana, ecco i pezzi che quasi certamente risuoneranno durante le serate di Siena e Roma:

Sette sono i re

Disegnata

Mon Dieu

Canzone blu

Vento in faccia

Caro amico

La fattoria

Notti di luna e falò

Manifesto

Ubriaco canta amore

Ça plane pour moi

Beppeanna

B.B.

I fan più affezionati riconosceranno immediatamente questi titoli che rappresentano l’anima della band e che raramente mancano durante i loro show. Va comunque precisato che l’ordine dei brani potrebbe subire variazioni da una data all’altra, con possibili aggiunte o sostituzioni a seconda dell’atmosfera della serata. La durata complessiva dello spettacolo dovrebbe aggirarsi intorno alle due ore, con inizio previsto alle 21:00 e conclusione verso le 23:00, garantendo così un’immersione totale nell’universo sonoro della Bandabardò.

Il fenomeno Bandabardò nella musica italiana

Nata nel 1993 a Firenze, la Bandabardò ha saputo conquistare un posto speciale nel cuore degli appassionati grazie alla sua formula unica che fonde folk, rock e sonorità mediterranee. La band toscana rappresenta un caso straordinario di longevità artistica nel panorama musicale italiano, mantenendo intatta la propria identità attraverso tre decenni di attività.

Lo stile inconfondibile del gruppo si caratterizza per l’alternanza di brani festosi e ballabili con momenti più intimi e riflessivi, il tutto condito da testi che spaziano dall’impegno sociale alla poesia quotidiana. I concerti della Bandabardò sono celebri per l’atmosfera di partecipazione collettiva che si crea tra palco e platea, con il pubblico che diventa parte integrante dello spettacolo intonando i ritornelli più celebri.

Nel corso degli anni, la band ha costruito un rapporto quasi familiare con i propri fan, creando una comunità affezionata che segue il gruppo in tutte le sue evoluzioni artistiche. Questo legame speciale si manifesta pienamente durante le performance dal vivo, veri e propri rituali collettivi dove la musica diventa veicolo di condivisione e appartenenza.

Foto copertina via Wikimedia Commons, Paolo Piscolla