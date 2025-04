Concerti BigMama 2025: date, biglietti e scaletta

L’artista BigMama torna a far parlare di sé con un nuovo tour estivo che attraverserà l’Italia durante il 2025. La rapper campana, che ha conquistato il pubblico con la sua energia e i suoi testi potenti, porterà sui palchi italiani uno spettacolo ricco di emozioni.

I fan potranno ascoltare dal vivo sia i brani presenti nel suo album ‘Next Big Thing’ che i singoli di successo come ‘La rabbia non ti basta’, che l’ha vista protagonista al Festival di Sanremo. L’attesa cresce per queste performance che promettono di combinare la forza espressiva di BigMama con la sua capacità di coinvolgere il pubblico in un’esperienza musicale unica.

L’estate 2025 vedrà BigMama protagonista di un tour che attraverserà l’Italia da nord a sud, portando la sua musica in festival e piazze iconiche. Il calendario degli eventi è già definito con otto appuntamenti imperdibili:

4 giugno – Bologna – We Make Future

8 giugno – Torino – Evergreen Fest

5 luglio – Trento – Trento Live Fest

12 luglio – Lignano Sabbiadoro (Udine) – Summer Live Festival

26 luglio – Acquarica Del Capo (Lecce) – Festival del Grano

10 agosto – Arce (Frosinone) – Sognando le Stelle

12 agosto – Ascoli – Summer Festival

31 agosto – San Benedetto dei Marsi (L’Aquila) – Piazza Risorgimento

I biglietti sono già disponibili sui principali circuiti di vendita online.

Durata del concerto

I concerti di BigMama hanno una durata di circa un’ora e 30 minuti. Gli spettacoli generalmente iniziano alle 21:30 e si concludono intorno alle 23:00.

Questa tempistica permette al pubblico di godere appieno dell’esperienza musicale offerta dall’artista, con un’organizzazione che consente di vivere l’intero repertorio proposto durante la serata in un formato ottimale per l’energia e il coinvolgimento tipici delle performance di BigMama.

Possibile scaletta

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2025 non sia ancora stata confermata, possiamo ipotizzare quali brani BigMama potrebbe includere nel suo spettacolo basandoci sulle sue recenti esibizioni al Rebel Revolution Fest e a Eurosonic.

La rapper presenterà probabilmente una selezione del suo album ‘Next Big Thing’, insieme ai suoi singoli di maggior successo. Ecco una possibile scaletta dei brani che i fan potrebbero ascoltare durante il concerto:

Cento Occhi

Sangue

Touchdown

Ma che hit

La rabbia non ti basta

Mamasutra

Chupa Chups

TooMuch

Mami Daddy

L’ultimo album

‘Next Big Thing’ rappresenta il primo album ufficiale di BigMama, pubblicato sotto l’etichetta Epic Records/Sony Music Italy. Questo progetto discografico ha segnato un importante passo nella sua carriera, permettendole di esprimere appieno la sua visione artistica e il suo talento.

L’album contiene tracce che spaziano tra rap, trap e sonorità più melodiche, mostrando una notevole versatilità stilistica. I testi affrontano tematiche personali e sociali come l’accettazione di sé, la lotta contro il bodyshaming e l’empowerment femminile. Durante le esibizioni live del tour estivo, i brani di ‘Next Big Thing’ saranno sicuramente tra i protagonisti principali, dando ai fan l’opportunità di ascoltare dal vivo le canzoni che hanno contribuito all’ascesa dell’artista nel panorama musicale italiano.

Biografia e carriera

BigMama, nome d’arte di Marianna Mammone, rappresenta una delle voci più autentiche e dirompenti del panorama musicale italiano contemporaneo. La sua ascesa è stata particolarmente significativa con la partecipazione al Festival di Sanremo 2024, dove ha presentato il brano ‘La rabbia non ti basta’, ricevendo ampi consensi sia dalla critica che dal pubblico.

L’artista ha conquistato notorietà grazie alla sua capacità di affrontare nei testi tematiche personali e sociali come il body shaming, l’identità di genere e le discriminazioni. La rapper campana ha saputo distinguersi per l’autenticità del suo messaggio e per uno stile unico che combina ritmi incalzanti e liriche profonde. Questo mix vincente le ha permesso di costruire una base di fan sempre più ampia, attirando l’attenzione anche di chi normalmente non segue il genere rap.