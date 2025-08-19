Concerti Elodie 2025: date, biglietti e scaletta

Il tour 2025 di Elodie consoliderà la posizione dell’artista romana tra le performer più influenti della scena pop nazionale. L’evento si configura come un’evoluzione naturale del percorso live dell’artista, che ha raggiunto il suo apice con la storica performance allo Stadio San Siro di Milano, evento che ha dimostrato la capacità di Elodie di gestire grandi venue con professionalità tecnica e carisma scenico.

Il tour autunnale nei palazzetti completa un progetto live articolato, che spazia strategicamente da grandi stadi a venue più intime, permettendo all’artista di sperimentare diverse dinamiche performative e di raggiungere un pubblico eterogeneo attraverso format di spettacolo calibrati sulle specifiche caratteristiche acustiche e sceniche di ogni location.

Il tour autunnale di Elodie attraverserà l’Italia con undici appuntamenti distribuiti tra ottobre e dicembre 2025, toccando venue iconiche del panorama concertistico nazionale. Il calendario si apre il 29 ottobre al Palazzo del Turismo di Lido di Jesolo (Venezia), con biglietti a partire da 49 euro.

Il Forum Assago di Milano ospiterà due date consecutive il 31 ottobre e 1° novembre, rappresentando uno dei momenti centrali del tour con prezzi d’ingresso a partire da 39 euro. La tournée prosegue l’8 novembre al Palasele di Eboli (Salerno) e il 14 novembre al Nelson Mandela Forum di Firenze.

La capitale sarà protagonista con due serate consecutive al Palazzo dello Sport di Roma il 19 e 20 novembre, seguite dalle date siciliane al Pala Rescifina di Messina il 24 e 25 novembre. Il tour tocca la Puglia con doppia data al PalaFlorio di Bari il 28 e 29 novembre, per concludersi il 1° dicembre all’Inalpi Arena di Torino.

I prezzi dei biglietti oscillano tra i 39 e i 49 euro, con alcune date già sold out che testimoniano l’alto interesse del pubblico per questo evento live.

Concerti Elodie 2025: scaletta ufficiale

Il tour 2025 di Elodie si struttura secondo il concept “4 atti, 4 versioni di me”, un percorso artistico pensato per mostrare le diverse sfaccettature dell’artista attraverso una sequenza musicale calibrata.

La scaletta ufficiale dei concerti comprende:

Black Nirvana

Mi ami mi odi

Dimenticarsi alle 7

Guaranà

Nero Bali

Andromeda

Tribale

Due

Margarita

Bagno a mezzanotte

Apocalisse

Una Come Cento

Mal di testa

Parli parli

Mai Più

Feeling

La coda del diavolo

A fari spenti

La sequenza musicale è progettata per alternare momenti ad alta energia con passaggi più intimisti, creando un equilibrio dinamico che valorizza sia i brani dal sound elettronico che le ballad più introspettive. La struttura permette di esplorare l’evoluzione artistica dell’interprete, dall’intensità dei pezzi uptempo alla profondità emotiva delle composizioni più raccolte, garantendo un’esperienza live coinvolgente e tecnicamente curata.

I dettagli dello spettacolo

Lo spettacolo di Elodie si distingue per un apparato scenico sofisticato che integra sistemi di illuminazione LED dinamici e proiezioni immersive sincronizzate con ogni brano. Il palcoscenico presenta una struttura modulare che si trasforma durante i quattro atti, supportando coreografie elaborate e permettendo un’interazione diretta con il pubblico attraverso passerelle laterali.

La collaborazione tecnica con Nina Kraviz rappresenta un elemento distintivo del tour: la deejay russa apporta competenze specifiche nella progettazione sonora elettronica, creando atmosfere uniche attraverso remix live e transizioni seamless tra i brani. Il suo contributo si concretizza in un sistema audio ibrido che fonde elementi pop e techno, garantendo un’esperienza sonora immersiva.

Gli elementi innovativi del tour includono l’utilizzo di tecnologie di realtà aumentata per alcuni segmenti dello show e un sistema di feedback visivo che reagisce in tempo reale all’energia del pubblico, rendendo ogni performance unica e irripetibile.

Fonte immagine: Una donna al giorno