Concerti Bresh 2025: date, biglietti e scaletta

Bresh ha recentemente annunciato un nuovo ed entusiasmante tour che lo vedrà esibirsi in diverse città italiane durante l’estate 2025. Parallelamente, l’artista genovese ha programmato anche un tour nei palasport che prenderà il via nell’autunno dello stesso anno, segnando un’importante tappa nella sua carriera. I fan sono in trepidante attesa di assistere alle performance dal vivo di Bresh, che includeranno sia i suoi grandi successi che i brani più recenti, tra cui “La tana del granchio”, singolo con cui ha debuttato al Festival di Sanremo.

Il “Marea Tour” estivo rappresenta un’ulteriore conferma della crescita esponenziale che sta vivendo l’artista, capace di conquistare un pubblico sempre più vasto grazie al suo sound unico. La peculiarità di Bresh risiede proprio nella sua abilità di fondere rap, cantautorato e atmosfere melodiche in un equilibrio perfetto, creando un’identità musicale distintiva nel panorama italiano.

Questo tour attraverserà l’Italia da Nord a Sud, portando l’energia e la musica di Bresh sui palchi più importanti del Paese, prima del grande salto nei palazzetti.

Il “Marea Tour” di Bresh si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate 2025, con una serie di date che lo porteranno ad attraversare l’Italia da Nord a Sud. Un’occasione imperdibile per i fan di ascoltare dal vivo la sua musica e godere della sua energia unica sui palchi estivi.

Ecco le date estive confermate:

3 luglio – Bari , Fiera del Levante

, Fiera del Levante 4 luglio – Festival musicale – Benevento

7 luglio – Senigallia (AN), Piazza Garibaldi

(AN), Piazza Garibaldi 11 luglio – Alba (CN), Festival Collisioni

(CN), Festival Collisioni 7 agosto – Cinquale (MS), Vibes Music Festival

(MS), Vibes Music Festival 21 agosto – Montesilvano (PE), Marea Festival

(PE), Marea Festival 31 agosto – Empoli (FI), Festival Beat

Questi concerti estivi anticipano il tour nei palasport, che segnerà un’importante evoluzione nella carriera dell’artista genovese. Il calendario del tour nei palazzetti include:

25 ottobre 2025 – Jesolo (VE), Palazzo del Turismo (DATA ZERO)

(VE), Palazzo del Turismo (DATA ZERO) 1 novembre 2025 – Roma , Palazzo dello Sport

, Palazzo dello Sport 6 novembre 2025 – Milano , Forum di Assago ( SOLD OUT )

, Forum di Assago ( ) 7 novembre 2025 – Milano , Forum di Assago

, Forum di Assago 9 novembre 2025 – Bologna, Arena Unipol

È particolarmente significativo notare che la prima data milanese al Forum di Assago ha già registrato il tutto esaurito, a testimonianza della crescente popolarità di Bresh e dell’entusiasmo dei suoi fan.

Biglietti e prezzi

I biglietti per tutte le date del “Marea Tour” estivo di Bresh saranno disponibili all’acquisto a partire da martedì 25 marzo 2025. La notizia ha generato grande entusiasmo tra i fan, come dimostra il rapidissimo sold out della prima data milanese al Forum di Assago del 6 novembre, costringendo l’artista ad aggiungere una seconda data nella stessa location il giorno successivo.

Per chi volesse partecipare ai concerti estivi o alle restanti date nei palasport, i biglietti saranno acquistabili sui principali circuiti di vendita online come TicketOne e presso i punti vendita autorizzati. I prezzi varieranno in base alla location e al settore scelto.

Si consiglia agli interessati di procedere all’acquisto tempestivamente, considerando l’elevata richiesta e il rischio di esaurimento dei posti disponibili.

Scaletta Bresh

Scaletta Roma 2023

Ulisse

Andrea

Fottiti

Parà

Caffè

No problem

Che io mi aiuti

Rabbia distillata

Come stai

Parafulmini

Il meglio di te

Se rinasco

Mare mosso

Step by step

Svuotatasche

Alcol e acqua

Altamente mia

Mai brillo

Angelina Jolie

Guasto d’amore

Amore

Scaletta Milano 2022

Ulisse

Andrea

Fottiti

Caffè

Alcool e Acqua

No problem

Hooligans

Il meglio di te

Medley Bar dei miei-Astronauti-Oblò-Che io mi aiuti-Rabbia distillata

Mia brillo ft Vaz Tè e Disme

Glory Days ft Vaz Tè e Disme

Se rinasco

Parli di me

La presa B

Gaston

Mare mosso

Guasto d’amore

Come stai ft Izi e Michelangelo

Girano ft Izi

Parà ft Tedua

Step by step ft Tedua

Angelina Jolie

Non ho eroi

Svuotatasche ft Danila Satragno

Blueface ft Tedua, Izi, Vaz Tè e Disme

Amore

L’ultimo singolo di Sanremo

“La tana del granchio” segna il debutto di Bresh in gara alla 75ª edizione del Festival di Sanremo, confermando il suo momento d’oro nella scena musicale italiana. Il brano, scritto dall’artista genovese con musica di Luca Di Blasi, Giorgio De Lauri e Luca Ghiazzi, e prodotto dal trio Dibla, JIZ e SHUNE, ha riscosso un immediato successo sia radiofonico che digitale.

Il singolo ha dimostrato una straordinaria tenuta commerciale, mantenendosi nella Top 10 della classifica FIMI/GfK dei singoli più venduti per cinque settimane consecutive. I fan possono anche acquistare una versione speciale del brano in formato vinile 45 giri, un oggetto da collezione per gli appassionati.

Particolarmente emozionante è stata la performance sul palco dell’Ariston con Cristiano De André, che ha preceduto il rilascio digitale di “Creuza de Mä – Live Version”, una toccante reinterpretazione del celebre brano di Fabrizio De André, scritto insieme a Mauro Pagani. Questa versione rappresenta un sentito omaggio alle radici liguri dell’artista e alla grande tradizione cantautorale genovese, che ha ricevuto apprezzamenti sia dalla critica che dal pubblico.

La carriera di Bresh

La carriera di Bresh ha vissuto una crescita esponenziale negli ultimi anni, posizionandolo come uno dei nomi più interessanti del panorama musicale italiano. Il suo album “Oro Blu” ha segnato un punto di svolta significativo, conquistando pubblico e critica grazie a un sound riconoscibile e autentico.

L’artista genovese ha saputo costruire la propria identità musicale attraverso prestigiose collaborazioni con protagonisti della scena italiana, tra cui Rkomi, Fabri Fibra e Annalisa, che hanno contribuito ad ampliare la sua visibilità.

Il suo stile si distingue per la capacità di fondere elementi di rap contemporaneo con influenze cantautorali e melodiche, creando un equilibrio perfetto che risulta accessibile e al contempo ricercato. I concerti dal vivo rappresentano un elemento centrale nel percorso artistico di Bresh, che ha costruito la sua reputazione anche grazie a performance energiche e coinvolgenti sui palchi di tutta Italia.

Il primo tour nei palasport costituisce quindi un traguardo fondamentale, che testimonia l’evoluzione di un artista capace di passare dai club ai grandi spazi, mantenendo intatta la sua autenticità e il legame con le proprie radici musicali.