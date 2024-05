Concerti Bruce Springsteen nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Bruce Springsteen and The E Street Band tornano a Milano con due imperdibili appuntamenti: l’occasione perfetta per partecipare a uno degli show più esaltanti al mondo.

Nel 2024 Bruce Springsteen e la E Street Band tornano in Italia per due concerti imperdibili: dopo il grande successo del tour 2023, il Boss si esibirà allo Stadio San Siro di Milano l’1 e il 3 giugno, all’interno del “Bruce Springsteen and The E Street Band 2024 World Tour”, già definito “il più grande spettacolo del mondo” da Billboard e “estasiante e catartico” da USA Today.

Biglietti per i concerti a Milano di Bruce Springsteen

I biglietti per i concerti di Milano sono disponibili sui canali ufficiali TicketMaster, TicketOne e VivaTicket e i prezzi partono da 69.00 €.

Il grande tour mondiale del 2024, che include 22 concerti in vari stadi europei, è iniziato il 5 maggio a Cardiff, in Galles, e terminerà il 25 luglio a Londra. Ecco tutte le date europee dei concerti di Bruce Springsteen nel 2024:

– 5 maggio: Cardiff, Galles @ Principality Stadium

– 9 maggio: Belfast, Irlanda del Nord @ Boucher Road

– 12 maggio: Kilkenny, Irlanda @ Nowlan Park

– 16 maggio: Cork, Irlanda @ Páirc Uí Chaoimh

– 19 maggio: Dublino, Irlanda @ Croke Park

– 22 maggio: Sunderland, Inghilterra @ Stadium of Light

– 25 maggio: Marsiglia, Francia @ Orange Vélodrome

– 28 maggio: Praga, Repubblica Ceca @ Airport Letnany

– 1 giugno: Milano, Italia @ San Siro Stadium

– 3 giugno: Milano, Italia @ San Siro Stadium

– 12 giugno: Madrid, Spagna @ Cívitas Metropolitano

– 14 giugno: Madrid, Spagna @ Cívitas Metropolitano

– 20 giugno: Barcellona, Spagna @ Estadi Olímpic

– 27 giugno: Nijmegen, Paesi Bassi @ Goffertpark

– 2 luglio: Werchter, Belgio @ Werchter Park

– 5 luglio: Hannover, Germania @ Heinz von Heiden Arena

– 9 luglio: Odense, Danimarca @ Dyrskuepladsen

– 12 luglio: Helsinki, Finlandia @ Olympic Stadium

– 15 luglio: Stoccolma, Svezia @ Friends Arena

– 18 luglio: Stoccolma, Svezia @ Friends Arena

– 21 luglio: Bergen, Norvegia @ Dokken

– 25 luglio: Londra, Inghilterra @ Wembley Stadium

Scaletta concerto a Milano di Bruce Springsteen

Ecco la possibile scaletta del concerto milanese basata sugli ultimi concerti del Boss.

Lonesome Day Night No Surrender Two Hearts Darlington County Ghosts Prove It All Night Darkness on the Edge of Town Letter to You The Promised Land Spirit in the Night Don’t Play That Song (You Lied) (cover di Ben E. King) Nightshift (cover dei Commodores) Mary’s Place Last Man Standing (acustica con Barry Danielian alla tromba) Backstreets Because the Night She’s the One Wrecking Ball The Rising Badlands Thunder Road

Encore:

Born To Run Rosalita (Come Out Tonight) Glory Days Dancing in the Dark Tenth Avenue Freeze-Out Twist and Shout (cover di The Top Notes)

Encore 2: