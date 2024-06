Concerti Calexico nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Calexico in concerto

Dopo la sorpresa dello scorso anno con una data esclusiva a Reggio Emilia, i Calexico, il duo americano proveniente dall’Arizona, composto dal chitarrista e frontman Joey Burns e dal batterista John Convertino, hanno annunciato un mini-tour in Italia per il 2024. La band, celebre per il suo inconfondibile mix di indie rock e sonorità tex-mex, è pronta a tornare nel nostro paese con quattro imperdibili concerti.

La tournée che si svolgerà in tutto il mondo, prevede anche alcune tappe nelle città italiane più affascinanti, offrendo ai fan un’occasione unica per ascoltare dal vivo i brani che hanno reso celebre il duo, oltre a nuove canzoni tratte dai loro più recenti lavori.

04 LUGLIO – PISTOIA – Fortezza Santa Barbara / Pistoia Blues Festival;

05 LUGLIO – RUSSI (RA) – Palazzo S. Giacomo / Ravenna Festival;

15 LUGLIO – MILANO – sdd;

17 LUGLIO – UDINE – Piazza Castello / Folk est.

I biglietti

I biglietti per le date italiane dei Calexico sono già disponibili e possono essere acquistati attraverso i principali circuiti di vendita online, tra cui TicketOne, Vivaticket e Ticketmaster. È consigliabile affrettarsi, poiché la domanda è alta e i posti sono limitati.

a Pistoia biglietti a partire da 28,75 euro;

a Milano biglietti a partire da 28,75 euro;

a Udine biglietti a partire da 40 euro.

Scaletta Calexico

Sunken Waltz

Quattro (World Drifts In)

Black Heart

Pepita

Not Even Stevie Nicks… / Love Will Tear Us Apart

Close Behind

Woven Birds

Attack el Robot! Attack!

Across the Wire

Dub Latina

Alone Again Or

Güero canelo

Crumble

No Doze

Inspiracion

Minas de cobre (For Better Metal)

Flores y tamales