Concerti Coma_Cose 2025: date, biglietti e scaletta

I Coma_Cose, il duo milanese formato da Fausto Lama e California, si preparano a un 2025 ricco di eventi live dopo il successo del brano Cuoricini a Sanremo. Per la prima volta nella loro carriera, il gruppo si esibirà nei palazzetti prima di intraprendere un intenso tour estivo che toccherà le principali città italiane.

La tournée, che promette spettacoli della durata di due ore, rappresenta un’importante evoluzione nel percorso artistico del duo, offrendo ai fan l’opportunità di vivere un’esperienza musicale completa tra brani storici e nuove produzioni.

Dettagli del Tour Coma_Cose 2025

Il tour dei Coma_Cose si divide in due parti principali nel 2025: un’ampia tournée estiva che attraverserà l’Italia da giugno ad agosto, e due date autunnali nei palazzetti. Gli show estivi inizieranno il 19 giugno ad Azzano Decimo e si concluderanno il 22 agosto a Diamante, toccando location suggestive come l’Anfiteatro delle Cascine di Firenze e l’Arena della Regina di Cattolica.

Il tour nei palazzetti prevede invece due date: il 27 ottobre all’Unipol Forum di Milano e il 30 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. La durata media del concerto è di circa due ore, con inizio previsto alle 21:00. I biglietti sono disponibili sui principali circuiti di vendita autorizzati.

Ecco il riepilogo di tutte le tappe:

Tour estivo

19 giugno 2025 AZZANO DECIMO (PN) – FIERA DELLA MUSICA – Piazza Libertà

29 giugno 2025 TRENTO – TRENTO LIVE FEST – Trentino Music Arena

3 luglio 2025 FIRENZE – ANFITEATRO DELLE CASCINE

4 luglio 2025 ANCONA – ULISSE FEST

16 luglio 2025 ASTI – ASTI MUSICA 25 – Piazza Alfieri

20 luglio 2025 ESTE (PD) – ESTE MUSIC FESTIVAL (PD) – Castello Carrarese

22 luglio 2025 BISCEGLIE (BT) – DOLMEN SUMMER FEST – Sveva Arena

24 luglio 2025 NAPOLI – EX BASE NATO

25 luglio 2025 FASANO (BR) – LUCE FESTIVAL – Piazza Ciaia

27 luglio 2025 ZAFFERANA ETNEA (CT) – SOTTO IL VULCANO FEST – Anfiteatro Falcone e Borsellino

2 agosto 2025 CATTOLICA (RN)– ARENA DELLA REGINA

10 agosto 2025 BRESCIA – FESTA DI RADIO ONDA D’URTO

17 agosto 2025 FRANCAVILLA AL MARE (CH) – PIAZZA BENEDETTO CROCE

22 agosto 2025 DIAMANTE (CS) – TIRRENO FESTIVAL – Teatro dei Ruderi

Tour autunnale

27.10.25 – MILANO, Unipol Forum

30.10.25 – ROMA, Palazzo dello Sport

Scaletta Coma_Cose 2025

• Jugoslavia

• Deserto

• Beach Boys Distorti

• Granata

• Calma Workout

• Chiamami

• Transistor

• Anima Lattina

• La canzone dei lupi

• French Fries

• Napster

• Novantasei

• Odio I Motori

• Fiamme negli occhi

• Giorni Opachi

• Mancarsi

• La Resistenza

• Mariachidi

• Foschia

• Zombie al Carrefour

• Nudo integrale

• Pakistan

• L’addio

Post Concerto

Sei Di Vetro

Biglietti e Informazioni Utili per il Concerto

I biglietti del nuovo tour dei Coma_Cose sono già disponibili sulle principali piattaforme (ad esempio TicketOne) e in tutti i punti vendita autorizzati per gli eventi autunnali (a partire da 39€), e a breve disponibili per gli appuntamenti estivi.

Per godersi al meglio lo spettacolo dei Coma_Cose, si consiglia di arrivare con almeno un’ora di anticipo, considerando che il concerto dura circa due ore. Si raccomanda di controllare le politiche di accesso della venue scelta e di portare con sé solo l’essenziale per agevolare i controlli di sicurezza.

Foto copertina via Wikimedia Commons