Concerti Cristiano De André 2025: date, biglietti e scaletta

Cristiano De André ha annunciato il nuovo tour 2025, intitolato De André canta De André, che lo porterà a esibirsi in numerose città italiane. Questo progetto, dedicato alla reinterpretazione delle canzoni del padre Fabrizio De André, è un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica d’autore.

Ecco il calendario delle date confermate del tour di Cristiano De André nel 2025:

10 marzo – Milano – Teatro degli Arcimboldi

12 marzo – Firenze – Teatro Cartiere Carrara

13 marzo – Cremona – Teatro Ponchielli

16 marzo – Bassano del Grappa (Vicenza) – Palaubroker

17 marzo – Torino – Teatro Colosseo

19 marzo – Roma – Auditorium Conciliazione

21 marzo – Treviglio (Bergamo) – PalaFacchetti

28 marzo – Legnano (Milano) – Teatro Galleria

11 aprile – Avellino – Teatro Carlo Gesualdo

12 aprile – Assisi (Perugia) – Teatro Lyrick

14 aprile – Bologna – Teatro EuropAuditorium

15 aprile – Genova – Teatro Carlo Felice

25 giugno – Festival Summer Cult di Piacenza

10 luglio – Ferrara Summer Festival di Ferrara

19 luglio – Multiculturita Summer Festival di Capurso (BA)

24 luglio – Restart Live Fest a Cosenza

27 luglio – Piazza Garibaldi a Cervia (RA)

29 luglio – Arena sul Mare di Ancona

31 luglio – Festival Abbabula di Alghero (SS)

1 agosto – Parco dei Suoni di Riola Sardo (OR)

2 agosto – Rocce Rosse & Blues Festival di Lanusei (NU)

6 agosto – Mont’Alfonso Sotto Le Stelle 2025 di Castelnuovo di Garfagnana (LU)

7 agosto – Vallecamonica Summer Music 2025 di Edolo (BS)

12 agosto – Wave Summer Music 2025 di Zafferana Etnea (CT)

1 settembre – Mantova Summer Festival a Palazzo Te di Mantova

Biglietti e prezzi

I biglietti per il tour di Cristiano De André 2025 sono già disponibili sui principali circuiti di vendita online. Per assicurarsi un posto ai concerti, è consigliabile acquistare i biglietti in anticipo, soprattutto per le date nelle città più grandi, dove la richiesta potrebbe essere elevata.

I prezzi dei biglietti possono variare a seconda della città, del teatro e del settore scelto. Solitamente, si trovano diverse opzioni di posti, che vanno dalle soluzioni più economiche in galleria o nelle zone laterali, fino ai posti più vicini al palco, generalmente più costosi. È possibile verificare disponibilità e prezzi aggiornati sui siti ufficiali di ticketing e presso le biglietterie autorizzate.

Per chi desidera un’esperienza ancora più esclusiva, potrebbero essere disponibili pacchetti speciali che includono vantaggi come accessi prioritari o posti riservati in aree VIP. Tuttavia, questi pacchetti sono solitamente limitati e soggetti a disponibilità.

Possibile scaletta

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2025 non sia ancora stata confermata, è probabile che Cristiano De André esegua molti dei brani già inclusi nelle precedenti tournée. Ecco una possibile scaletta basata sul tour 2024:

Mégu megún

‘Â çìmma

Ho visto Nina volare

Don Raffaè

Se ti tagliassero a pezzetti

Smisurata preghiera

Verranno a chiederti del nostro amore

Canzone del padre

Nella mia ora di libertà

Bocca di rosa

Amico fragile

La canzone di Marinella

Disamistade

Andrea / La cattiva strada

Un giudice

Il testamento di Tito

La collina

Volta la carta

Quello che non ho

Fiume Sand Creek

Crêuza de mä

Il pescatore

La canzone dell’amore perduto

Questa scaletta include alcuni dei brani più rappresentativi di Fabrizio De André, selezionati e reinterpretati dal figlio Cristiano per rendere omaggio al repertorio storico del cantautore genovese.

Durata del concerto

Il concerto di Cristiano De André ha una durata stimata di circa un’ora e mezza. L’inizio dello spettacolo è generalmente previsto per le 21:00, con una conclusione attorno alle 22:30.

Foto copertina via Wikimedia Commons