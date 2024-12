Concerti De Gregori 2025: date, biglietti e scaletta

Il maestro del cantautorato italiano torna sul palco per celebrare Rimmel, il suo disco più iconico.

Francesco De Gregori, classe 1951, si prepara a celebrare mezzo secolo di uno degli album più importanti della sua carriera e della storia della musica italiana: Rimmel. A 50 anni dall’uscita del disco, il cantautore romano ha annunciato uno speciale tour che nel 2025 attraverserà teatri, palasport e club italiani portando ancora una volta le sue intramontabili melodie sul palco.

L’annuncio del tour arriva alla fine di un periodo già ricco di successi per De Gregori che negli ultimi anni ha consolidato ulteriormente il suo ruolo di figura centrale del cantautorato italiano, grazie anche a progetti unici come Pastiche, l’album realizzato in collaborazione con Checco Zalone, e concerti al fianco di Antonello Venditti. Ora, per la gioia di tutti i suoi fan e degli appassionati della grande musica italiana, il cantautore si prepara a rendere omaggio al disco che ha segnato la sua carriera.

Il Rimmel 50th Anniversary Tour partirà il 31 ottobre 2025 da Bologna per poi toccare alcune delle location più prestigiose d’Italia.

Nei teatri, l’atmosfera intima e raccolta offrirà l’ambientazione ideale per riscoprire le tracce del celebre album e altri grandi successi. Ecco il calendario completo delle date nei teatri:

– 31 ottobre 2025 – Bologna, Europauditorium

– 1 novembre 2025 – Montecatini, Teatro Verdi

– 5 novembre 2025 – Torino, Auditorium del Lingotto

– 8 novembre 2025 – Parma, Teatro Regio

– 11 novembre 2025 – Brescia, Teatro Clerici

– 13 novembre 2025 – Padova, Gran Teatro Geox

– 14 novembre 2025 – Udine, Nuovo Teatro Giovanni da Udine

– 18 novembre 2025 – Napoli, Teatro Augusteo

– 19 novembre 2025 – Bari, Teatro Team

– 21 novembre 2025 – Catania, Teatro Metropolitan

– 24 novembre 2025 – Firenze, Teatro Verdi

A dicembre, invece, De Gregori porterà il tour nei palasport per due appuntamenti imperdibili:

– 6 dicembre 2025 – Milano, Unipol Forum

– 10 dicembre 2025 – Roma, Palazzo dello Sport

Il 2026, infine, vedrà l’artista esibirsi in una serie di concerti nei club per un’esperienza più informale e vicina al pubblico.

– 23 gennaio 2026 – Nonantola (Modena), Vox Club

– 24 gennaio 2026 – Bologna, Estragon

– 27 gennaio 2026 – Senigallia, Mamamia

– 31 gennaio 2026 – Roma, Atlantico

– 14 febbraio 2026 – Milano, Fabrique

I biglietti saranno disponibili dalle ore 16:00 di venerdì 6 dicembre 2024 sul sito di Ticketone.

Rimmel: un album senza tempo

Pubblicato nel gennaio 1975, Rimmel è considerato il capolavoro assoluto di Francesco De Gregori e uno degli album più influenti del cantautorato italiano. Con brani come Rimmel, Buonanotte fiorellino e Pezzi di vetro, il disco ha saputo raccontare emozioni universali attraverso testi evocativi e arrangiamenti raffinati. Rimasto in classifica per 60 settimane con oltre 400.000 copie vendute solo nel 1975, Rimmel si è guadagnato un posto d’onore nella storia della musica italiana.

Nonostante l’enorme successo di pubblico, all’inizio l’album fu accolto dalla critica con pareri contrastanti. Giaime Pintor, in un articolo su Muzak, criticò i testi definendoli “amicamenti qua e là a un riferimento universale”. Per fortuna queste osservazioni non hanno intaccato la popolarità del disco, che resta uno dei più amati di sempre.

La possibile scaletta del tour di Francesco De Gregori

La scaletta ufficiale del Rimmel 50th Anniversary Tour non è ancora stata rivelata, ma è probabile che includa tutte le tracce dell’album omonimo, come:

– Rimmel

– Pezzi di vetro

– Il signor Hood

– Pablo

– Buonanotte fiorellino

– Le storie di ieri

– Quattro cani

– Piccola mela

– Piano bar

A queste si aggiungeranno sicuramente altri grandi successi come Generale, La donna cannone e La leva calcistica della classe ’68, per offrire uno spettacolo indimenticabile che ripercorrerà l’intera carriera del cantautore romano.