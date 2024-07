Concerti di David Gilmour nel 2024: Date, Biglietti e Scaletta

David Gilmour, leggendario chitarrista e cantante dei Pink Floyd, tornerà in Italia per sei imperdibili concerti al Circo Massimo di Roma. Le date da segnare sono il 27, 28 e 29 settembre e l’1, 2 e 3 ottobre 2024. Tutti i suoi fan sono avvisati: complice anche la location storica e suggestiva, i concerti italiani di David Gilmour si preannunciano delle serate indimenticabili.

– 27 settembre 2024

– 28 settembre 2024

– 29 settembre 2024

– 1° ottobre 2024

– 2 ottobre 2024

– 3 ottobre 2024

La prevendita dei biglietti per i concerti di David Gilmour a Roma è già iniziata il 15 maggio scorso su TicketOne e presso i rivenditori autorizzati. I prezzi dei biglietti partono dai 115,00 € della Tribuna Numerata 3 Settore e arrivano ai 230,00 € per la Platea Gold.

Scaletta dei concerti di David Gilmour a Roma

Durante le date romane, David Gilmour presenterà il suo nuovo album “Luck and Strange” ma probabilmente includerà anche i grandi classici che l’hanno reso famoso con i Pink Floyd, come “Comfortably Numb”, “Echoes” e “Mother”. Ecco la lista delle tracce del nuovo album:

Black Cat Luck and Strange The Piper’s Call A Single Spark Vita Brevis Between Two Points Dark and Velvet Nights Sings Scattered

Il nuovo album di David Gilmour “Luck and Strange” vede la partecipazione di grandi nomi come Guy Pratt e Tom Herbert (basso), Adam Betts, Steve Gadd e Steve Di Stanislao (batteria), Rob Gentry e Roger Eno (tastiere) e Will Gardner (arrangiamenti di archi e cori).

Dopo le sei date dei concerti al Circo Massimo, David Gilmour partirà per un entusiasmante tour che toccherà altre tre grandi città con numerosi spettacoli. Ecco l’elenco completo dei concerti di David Gilmour nel 2024:

Londra

– 9 ottobre 2024 (Royal Albert Hall)

– 10 ottobre 2024 (Royal Albert Hall)

– 11 ottobre 2024 (Royal Albert Hall)

– 12 ottobre 2024 (Royal Albert Hall)

– 14 ottobre 2024 (Royal Albert Hall)

– 15 ottobre 2024 (Royal Albert Hall)

Los Angeles

– 25 ottobre 2024 (Intuit Dome)

– 29 ottobre 2024 (Hollywood Bowl)

– 30 ottobre 2024 (Hollywood Bowl)

– 31 ottobre 2024 (Hollywood Bowl)

New York (Madison Square Garden)

– 4 novembre 2024 (Madison Square Garden)

– 5 novembre 2024 (Madison Square Garden)

– 6 novembre 2024 (Madison Square Garden)

– 9 novembre 2024 (Madison Square Garden)

– 10 novembre 2024 (Madison Square Garden)

Con questo lungo elenco di appuntamenti, i suoi grandi fan avranno diverse possibilità per assistere a uno dei concerti del leggendario David Gilmour, tante serate indimenticabili tra brani nuovi e classici senza tempo. Segna le date e acquista subito il biglietto per la data che preferisci!