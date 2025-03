Concerti Elio 2025: date, biglietti e scaletta

Elio ha annunciato un nuovo ed entusiasmante tour solista intitolato “Quando un musicista ride”, che omaggia Enzo Jannacci e altri grandi artisti del teatro-canzone. Questo spettacolo offrirà una selezione di brani celebri e inediti, portando il pubblico in un viaggio tra musica e ironia. I fan avranno l’opportunità di assistere a queste performance dal vivo in diverse città italiane.

Ecco le date confermate del tour di Elio:

6-7 marzo – Milano – Teatro degli Arcimboldi

– Milano – Teatro degli Arcimboldi 11 marzo – Genova – Teatro Politeama

– Genova – Teatro Politeama 14 marzo – Torino – Teatro Colosseo

– Torino – Teatro Colosseo 19 marzo – Assisi – Teatro Lyrick

– Assisi – Teatro Lyrick 22 novembre – Venezia – Teatro Goldoni

Biglietti e prezzi

I biglietti per i concerti di Elio sono disponibili sui principali portali di ticketing online. Si consiglia di controllare regolarmente i siti ufficiali per informazioni aggiornate su prezzi e disponibilità, poiché la domanda potrebbe essere elevata.

I prezzi possono variare a seconda della città e della posizione dei posti scelti all’interno del teatro. È possibile trovare diverse opzioni, dalle fasce più economiche fino a biglietti premium, che offrono un’esperienza di visione migliore.

Acquistare i biglietti in anticipo è una buona strategia per assicurarsi un posto e possibilmente accedere a offerte vantaggiose. Inoltre, alcune piattaforme potrebbero prevedere sconti per studenti o promozioni speciali per gruppi.

Per evitare truffe, è sempre consigliabile acquistare i biglietti esclusivamente da rivenditori autorizzati.

Possibile scaletta

Sebbene la scaletta ufficiale potrebbe variare, ecco i brani previsti per lo spettacolo “Quando un musicista ride”:

Quando un musicista ride

Cos’è la vita

La gallina

Baciami la vena varicosa / Oh mama, voglio l’uovo a la coque / Il deficiente

Giovanni telegrafista

Il primo furto non si scorda mai

Un foruncolo

Ho soffrito per te

Benzina e cerini

L’odore

Vorrei tanto (suicidarmi)

Finché c’è la salute

Canzone intelligente

Rido

Questa selezione di brani offre un mix di omaggi a Enzo Jannacci e altri maestri del teatro-canzone, insieme a pezzi ricchi di ironia e satira, elementi distintivi dello stile di Elio.

Durata dello spettacolo

Il concerto di Elio ha una durata abituale di circa un’ora e mezza, senza contare eventuali pause e bis. L’orario d’inizio è generalmente previsto per le 21:15, con una conclusione stimata poco prima delle 23:00. Questa durata permette al pubblico di immergersi pienamente nell’atmosfera dello spettacolo, godendosi un repertorio ricco di pezzi storici e omaggi musicali.