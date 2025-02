Concerti Elio e le Storie Tese 2025: date, biglietti e scaletta

Elio e le Storie Tese hanno annunciato un nuovo tour per il 2025, che li vedrà esibirsi di fronte ai loro fan con un repertorio ricco di successi. Come da tradizione, il tour sarà anticipato dal Concertozzo, un evento speciale che quest’anno si terrà a Bassano del Grappa.

Ecco la data confermata del tour di Elio e le Storie Tese:

5 luglio – Bassano del Grappa – Parco Ragazzi del ’99

Quanto dura il concerto

La durata abituale del concerto di Elio e le Storie Tese è di circa due ore.

di Elio e le Storie Tese è di circa due ore. Il Concertozzo , evento speciale del tour, potrebbe avere una durata più lunga rispetto agli altri spettacoli.

, evento speciale del tour, potrebbe avere una durata più lunga rispetto agli altri spettacoli. L’evento è previsto per iniziare alle ore 21:00 e concludersi poco dopo le 23:00.

Biglietti

I biglietti per il Concertozzo 2025 e per eventuali altre date del tour di Elio e le Storie Tese sono disponibili sui principali circuiti di vendita online, come Ticketmaster o TicketOne. Per assicurarsi un posto a questo atteso evento, si consiglia di acquistarli con anticipo, dato l’elevato interesse del pubblico.

I prezzi dei biglietti possono variare in base alla tipologia di posto e alla disponibilità. Al momento, si parte da 37,95€ per il prato, e 63,25€ per la tribuna numerata.

Possibile scaletta

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2025 non sia stata ancora confermata, la scaletta del Concertozzo 2024 potrebbe fornire un’indicazione dei brani che potrebbero essere eseguiti:

John Holmes (una vita per il cinema)

Cassonetto differenziato per il frutto del peccato

Gimmi I.

Il vitello dai piedi di balsa

Il vitello dai piedi di balsa reprise

Valzer transgenico

Servi della gleba

T.V.U.M.D.B.

Gargaroz

El pube

Discomusic

Born to Be Abramo

Isn’t She Lovely (tradotta e cantata da Vittorio Cosma)

Luigi il pugilista

Cateto

La terra dei cachi

La canzone mononota

Uomini col borsello (ragazza che limoni sola)

Parco Sempione

Cameroon / Supergiovane

Unanimi

Shpalman

Milza

Carro

La ditta

Out Into the Daylight

Tapparella

Gli spettatori possono aspettarsi un mix di classici e brani meno noti, sempre caratterizzati dall’ironia e dalla genialità musicale della band.