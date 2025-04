Concerti Eric Clapton 2025: date, biglietti e scaletta

Il leggendario chitarrista britannico Eric Clapton ha annunciato un nuovo tour europeo per il 2025, portando gioia ai numerosi fan che attendevano il suo ritorno. Soprannominato Slowhand per il suo inconfondibile stile alla chitarra, Clapton ripete il successo della tournée del 2024 includendo nuovamente l’Italia nel suo calendario con due date consecutive programmate per maggio.

La notizia ha generato grande entusiasmo tra gli appassionati di rock e blues, pronti a rivedere dal vivo uno dei più influenti musicisti di tutti i tempi. L’attesa è già palpabile per quello che si preannuncia come uno degli eventi musicali più significativi del prossimo anno, con Clapton pronto a riproporre la sua straordinaria maestria tecnica e il suo vasto repertorio.

Le tappe italiane nel calendario di Slowhand

Il leggendario chitarrista farà tappa nel nostro paese per due serate consecutive all’Unipol Forum di Assago, alle porte di Milano. Gli appuntamenti sono fissati per il 27 e 28 maggio 2025, rappresentando un’opportunità imperdibile per tutti i fan italiani che vogliono assistere dal vivo alle performance di uno dei più grandi interpreti della storia del rock.

Le date milanesi si inseriscono all’interno del più ampio tour europeo programmato da Clapton per la primavera 2025, confermando l’Italia come una tappa fondamentale nei tour internazionali dell’artista britannico.

I tempi dello show: un’ora e mezza di pura emozione

La durata prevista per ciascun concerto di Eric Clapton si attesta intorno all’ora e mezza di esibizione. Gli spettacoli inizieranno indicativamente alle 21:00 e si concluderanno verso le 22:30, offrendo ai fan un’esperienza musicale completa ma senza inutili dilatazioni.

Questa formula condensata rappresenta una caratteristica tipica delle performance live di Slowhand, che preferisce puntare sulla qualità e l’intensità piuttosto che sulla quantità. La scelta temporale risulta particolarmente apprezzata dal pubblico, permettendo di godere dell’intero repertorio selezionato dall’artista in un formato accessibile anche per chi deve affrontare il rientro post-concerto.

La corsa ai tagliandi per vedere la leggenda del blues

I biglietti per le date italiane del tour di Eric Clapton sono già disponibili per l’acquisto. Gli appassionati possono procurarsi i tagliandi attraverso la piattaforma Ticketone e presso tutti i punti vendita autorizzati sul territorio nazionale. Data la popolarità dell’artista britannico e il numero limitato di date, è consigliabile assicurarsi un posto con largo anticipo.

La possibile scaletta dei concerti del 2025

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2025 non sia ancora stata annunciata, possiamo farci un’idea basandoci sul recente concerto di Lucca del 2024. Durante quell’esibizione, Clapton ha proposto un mix equilibrato tra brani storici e reinterpretazioni di classici blues che hanno segnato la sua carriera:

Blue Dust

Key to the Highway

I’m Your Hoochie Coochie Man

Badge

Prayer of a Child

In acustico

Back Home

Nobody Knows You When You’re Down and Out

Golden Ring

Tears in Heaven

Got to Get Better in a Little While

Old Love

Cross Road Blues

Little Queen of Spades

Close to Home

Cocaine

Before You Accuse Me

Come da tradizione, il chitarrista britannico ha alternato momenti elettrici più energici a sezioni acustiche intime, confermando la sua capacità di spaziare tra diversi stili musicali. I fan che parteciperanno alle date milanesi possono quindi aspettarsi un repertorio simile, con l’eventuale inserimento di qualche novità o rarità dal suo vasto catalogo musicale.