Concerti Ermal Meta 2025: date, biglietti e scaletta

Il cantautore annuncia il nuovo tour teatrale: ecco dove trovare i biglietti, la possibile scaletta e le tappe da non perdere!

Dopo un intenso 2024 all’insegna della musica dal vivo, Ermal Meta torna sui palchi italiani con un tour teatrale. L’artista, noto per la sua capacità di emozionare il pubblico con testi profondi e arrangiamenti raffinati, ha infatti annunciato una serie di concerti nei teatri più prestigiosi d’Italia. Vediamo nel dettaglio tutte le informazioni su date, biglietti e possibile scaletta.

Il nuovo tour teatrale di Ermal Meta prenderà il via a fine marzo e attraverserà diverse città italiane. Scopriamo l’elenco completo degli appuntamenti:

28 marzo 2025 – Orvieto (TR), Teatro Mancinelli

– Orvieto (TR), Teatro Mancinelli 29 marzo 2025 – Isernia, Teatro Auditorium 10 Settembre 1943

– Isernia, Teatro Auditorium 10 Settembre 1943 05 aprile 2025 – Roma, Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone (Sala Sinopoli)

– Roma, Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone (Sala Sinopoli) 11 aprile 2025 – Brindisi, Teatro Verdi

– Brindisi, Teatro Verdi 12 aprile 2025 – Rende (CS), Teatro Garden

– Rende (CS), Teatro Garden 14 aprile 2025 – Napoli, Teatro Bellini

– Napoli, Teatro Bellini 17 aprile 2025 – Firenze, Teatro Puccini

– Firenze, Teatro Puccini 18 aprile 2025 – Ancona, Teatro Delle Muse

– Ancona, Teatro Delle Muse 24 aprile 2025 – Thiene, Teatro Comunale

– Thiene, Teatro Comunale 26 aprile 2025 – Milano, Teatro Carcano

– Milano, Teatro Carcano 30 aprile 2025 – Torino, Teatro Colosseo

– Torino, Teatro Colosseo 3 maggio 2025 – Brescia, Teatro Dis_Play

– Brescia, Teatro Dis_Play 5 maggio 2025 – Bologna, Teatro Duse

– Bologna, Teatro Duse 8 maggio 2025 – Trento, Teatro Santa Chiara

– Trento, Teatro Santa Chiara 16 maggio 2025 – Pordenone, Teatro Verdi

I biglietti per i concerti sono già disponibili su Ticketone e presso tutte le rivendite autorizzate.

La possibile scaletta del tour di Ermal Meta

Sebbene la scaletta ufficiale non sia ancora stata annunciata, è possibile ipotizzare che Ermal Meta riproporrà alcuni dei suoi brani più celebri. Dai concerti degli anni precedenti emergono alcune scalette che potrebbero aiutarci a capire quali canzoni saranno inserite nel nuovo show:

Scaletta Giffoni 2023

Un milione di cose da dirti

Ragazza Paradiso

Piccola anima

Caruso

Vietato morire

Non mi avete fatto niente

Era una vita che ti stavo aspettando

Hallelujah

Amara terra mia

Can’t Help Falling in Love

Gravita con me

Hurt

A parte te

Scaletta Forte dei Marmi 9-8-2022

Dall’alba al tramonto

Finirà bene

Piccola anima

Ragazza Paradiso

Non mi avete fatto niente

Vietato morire

Un milione di cose da dirti

Molto bene, molto male

Pezzi di paradiso

Schegge

Uno

Nina e Sara

A parte te

Stelle cadenti

Mi salvi chi può

La vita migliore

Un po’ di pace

Exit Music (For a Film)

Una cosa più grande

Straordinario

Era una vita che ti stavo aspettando

Amara terra mia / Caruso

Per i fan sarebbe bellissimo trovare in scaletta anche qualche inedito o brani riarrangiati in una veste speciale per l’occasione.

Chi è Ermal Meta: carriera e successi

Ermal Meta è un cantautore, compositore e polistrumentista di origine albanese, naturalizzato italiano. Nato a Fier, in Albania, il 20 aprile 1981, si trasferisce in Italia con la famiglia all’età di tredici anni. La sua carriera musicale inizia con il gruppo rock La Fame di Camilla, con cui pubblica tre album e partecipa al Festival di Sanremo 2010.

Nel 2013 decide di intraprendere la carriera da solista e si distingue subito per la sua capacità di scrivere testi intensi e melodie coinvolgenti. Nel 2017 partecipa al Festival di Sanremo con il brano “Odio le favole”, classificandosi al terzo posto tra le Nuove Proposte. L’anno successivo torna in gara con “Vietato morire”, brano che lo consacra al grande pubblico e lo porta alla vittoria del Festival; con questa canzone rappresenta l’Italia all’Eurovision Song Contest, classificandosi quinto.

Tra i suoi album di maggior successo spicca “Non abbiamo armi”, che ha raggiunto la vetta delle classifiche italiane. Nel corso degli anni ha collaborato con numerosi artisti e ha continuato a conquistare il pubblico con la sua musica sincera e toccante.

Con il tour 2025, Ermal Meta si prepara a regalare nuove emozioni ai suoi fan, confermandosi uno degli artisti più amati della scena musicale italiana.