Concerti Eros Ramazzotti 2026: date, biglietti e scaletta

Eros Ramazzotti torna a far sognare i suoi fan con un grandioso Live World Tour che attraverserà il mondo tra il 2025 e il 2026. L’artista italiano, amato a livello internazionale, darà il via alla sua tournée nell’ottobre 2025 da Amsterdam, per poi spostarsi nel continente americano e infine approdare negli stadi italiani a giugno 2026.

Gli appassionati potranno godersi uno spettacolo di quasi due ore che racchiuderà tutti i più grandi successi della carriera del cantante romano. Il tour segnerà un importante ritorno dal vivo per Ramazzotti, che promette di regalare emozioni indimenticabili ai suoi sostenitori con performance che ripercorreranno la sua ricca discografia, dai primi successi degli anni ’80 fino ai brani più recenti.

Ecco le date confermate del tour di Eros Ramazzotti negli stadi italiani:

6 GIUGNO 2026 – UDINE, BLUENERGY STADIUM

9 GIUGNO 2026 – MILANO, STADIO SAN SIRO

13 GIUGNO 2026 – NAPOLI, STADIO DIEGO ARMANDO MARADONA

16 GIUGNO 2026 – ROMA, STADIO OLIMPICO

20 GIUGNO 2026 – MESSINA, STADIO FRANCO SCOGLIO

23 GIUGNO 2026 – BARI, STADIO SAN NICOLA

27 GIUGNO 2026 – TORINO, ALLIANZ STADIUM

Prima delle date italiane, l’artista si esibirà anche in diverse città europee e americane a partire dall’ottobre 2025, con Amsterdam come prima tappa del tour mondiale.

Biglietti e prezzi

I biglietti per le date italiane del Live World Tour di Eros Ramazzotti saranno disponibili prossimamente sui principali circuiti di vendita online autorizzati. Al momento non sono state ancora comunicate le date ufficiali di inizio prevendita né i dettagli relativi alle diverse fasce di prezzo per i vari settori degli stadi.

Data la popolarità dell’artista e la capienza limitata anche delle grandi venue selezionate, è consigliabile restare aggiornati seguendo i canali social ufficiali di Eros Ramazzotti e dei promoter dell’evento per non perdere l’annuncio dell’apertura delle vendite. Considerando l’importanza degli eventi e la rarità di un tour negli stadi, è prevedibile un rapido esaurimento dei biglietti per le location più richieste.

Possibile scaletta

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2025-2026 non sia ancora stata divulgata, è possibile farsi un’idea attraverso la setlist del precedente World Tour 2023. Ecco una possibile scaletta:

Battito infinito

Gli ultimi romantici

Sono

Dove c’è musica

Quanto amore sei

Un’emozione per sempre

Più che puoi

Stella gemella

Se bastasse una canzone

Ritornare a ballare

Magia

I Belong to You (Il ritmo della passione)

Solo con te (sezione acustica)

L’uragano Meri (sezione acustica)

Terra promessa

Una storia importante

Adesso tu

Un’altra te

Fuoco nel fuoco

Cose della vita

Un attimo di pace

Più bella cosa

Il concerto di Eros Ramazzotti durerà circa due ore, con inizio previsto alle 21:00 e conclusione intorno alle 23:00, offrendo ai fan un’ampia selezione dei suoi più grandi successi alternati a brani più recenti.