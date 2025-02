Concerti Fabri Fibra 2025: date, biglietti e scaletta

Nel 2025, Fabri Fibra si prepara a tornare sul palco con un nuovo imperdibile tour. Il rapper, che è uno dei principali esponenti della scena hip-hop italiana, ha annunciato una serie di date che toccheranno diverse città italiane tra luglio e settembre: un ritorno attesissimo per l’artista, che negli anni ha saputo innovare il genere e lasciare un segno indelebile nel panorama musicale italiano.

Ecco l’elenco completo delle tappe previste:

7 luglio – Roma @ Circo Massimo

– Roma @ Circo Massimo 10 luglio – Bologna

– Bologna 14 luglio – Collegno (TO)

– Collegno (TO) 25 luglio – Villafranca (VR)

– Villafranca (VR) 26 luglio – Este (PD)

– Este (PD) 29 luglio – Majano (UD)

– Majano (UD) 10 agosto – Pescara

– Pescara 21 agosto – Catania

– Catania 29 agosto – Cattolica (RN)

– Cattolica (RN) 30 settembre – Milano @ Unipol Forum

Per partecipare ai concerti, i biglietti sono già disponibili su Ticketone e presso i rivenditori ufficiali autorizzati.

Una scaletta tra grandi successi e nuove hit

Anche se la setlist ufficiale non è stata ancora resa nota, è probabile che Fabri Fibra includa nel tour molti dei brani che lo hanno reso celebre. Di seguito la scaletta degli ultimi concerti dell’artista nel 2022.

Intro

Stavo pensando a te

Pamplona

Luna piena

Non crollo

Non fare la puttana

Caos

Applausi per fibra

Rap in vena

Propaganda

Stelle

Demo nello stereo

Brutto figlio di

Goodfellas

Dalla a alla z

Tranne te

Fotografia

Panico

Fenomeno

Cronico

La pula bussò (remix)

Rap in guerra

Verso altri lidi

Yoshi

Cocaine

La giostra

Come Vasco

La soluzione

Rap futuristico

Bugiardo

Fabri Fibra: una carriera che ha segnato il rap italiano

Fabrizio Tarducci, in arte Fabri Fibra, è un rapper italiano nato il 17 ottobre 1976 a Senigallia. Considerato un pioniere dell’hip-hop italiano, ha contribuito a rendere il genere popolare presso il grande pubblico.

La sua carriera inizia con il gruppo Uomini di Mare e l’etichetta Teste Mobili Records, per poi affermarsi come solista nel 2002 con l’album Turbe Giovanili, prodotto da Neffa. Il vero successo arriva nel 2006 con Tradimento, che include la hit Applausi per Fibra.

Negli anni successivi pubblica album di grande impatto come Bugiardo (2007), Controcultura (2010), Guerra e Pace (2013) e Squallor (2015). Rafforza il suo ruolo di hitmaker con Fenomeno (2017) e il recente Caos (2022), che confermano il suo status di icona del rap italiano.

Nel corso della sua carriera, Fabri Fibra ha collaborato con numerosi artisti, tra cui Neffa, Gianna Nannini, Clementino, Emis Killa, Gemitaiz, Madman, Nitro, Elodie e Francesca Michielin. Con la sua etichetta Tempi Duri Records, ha contribuito a lanciare nuove leve del rap italiano.

Sempre attivo sulla scena musicale, ha esplorato diversi stili e influenze, partecipando a hit di grande successo come Calipso, prodotta da Charlie Charles, e il remix di Theron di Big Fish.

Dopo oltre vent’anni di carriera, Fabri Fibra continua a essere un punto di riferimento per il rap in Italia, con testi diretti, ironici e spesso provocatori che raccontano la società contemporanea senza filtri. Il Fabri Fibra Tour 2025 rappresenta dunque un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati della sua musica, che potranno assistere dal vivo a uno degli spettacoli più attesi dell’anno.