Concerti Fedez 2025: date, biglietti e scaletta

Fedez ha recentemente annunciato un concerto molto atteso che lo vedrà tornare sul palco dopo diversi anni di assenza. Lo spettacolo si terrà al Forum di Assago il 19 settembre 2025, segnando un momento significativo della sua carriera dopo il successo ottenuto a Sanremo e alcuni periodi difficili nella vita privata.

L’artista milanese ha scelto questa location per il forte legame che ha con la sua storia professionale. Il Forum di Assago, infatti, è stato il teatro di alcuni dei suoi concerti più memorabili, e ora diventa il palcoscenico del suo tanto atteso ritorno. Questo evento promette di essere un’occasione speciale per rivederlo dal vivo, mentre ripercorre i momenti più importanti della sua carriera musicale.

L’annuncio ha generato grande entusiasmo tra i fan, che aspettavano da tempo l’opportunità di assistere nuovamente a un suo spettacolo dal vivo. Dopo aver conquistato il quarto posto a Sanremo 2025 e aver emozionato il pubblico con la sua performance, Fedez ha deciso di tornare in grande stile, con un concerto che si preannuncia ricco di energia e di sorprese.

Con un repertorio che spazierà tra i suoi brani storici e le hit più recenti, Fedez si prepara a regalare un’esperienza unica, piena di emozioni e di momenti indimenticabili. Il ritorno sul palco del Forum rappresenta per lui non solo un nuovo capitolo della sua carriera, ma anche un’occasione per riconnettersi con il suo pubblico e con se stesso.

Attualmente, l’unica data confermata per il tour di Fedez è:

19 settembre 2025 – Milano – Forum di Assago

L’annuncio di questo concerto segna il grande ritorno del rapper sul palco dopo diversi anni e rappresenta un momento particolarmente significativo per la sua carriera.

Non è escluso che nei prossimi mesi possano essere aggiunte ulteriori date in altre città italiane, ma al momento non ci sono conferme ufficiali. I fan dovranno quindi rimanere aggiornati sui canali ufficiali dell’artista per eventuali novità sulle prossime tappe del tour.

Biglietti e prezzi

I biglietti per il concerto di Fedez saranno disponibili in vendita a partire da martedì 18 febbraio 2025 alle ore 14

Sarà possibile acquistarli sui principali circuiti di vendita online e nei punti vendita autorizzati

Data l’alta richiesta prevista, si consiglia ai fan di acquistare i biglietti tempestivamente per garantirsi un posto all’evento

I prezzi non sono ancora stati ufficialmente comunicati, ma si prevede una gamma di opzioni per diverse fasce di pubblico, comprese aree premium e posti standard

Possibile scaletta

Anche se la scaletta ufficiale del concerto non è stata ancora rivelata, basandoci su esibizioni passate, è probabile che Fedez includa nel repertorio i suoi successi e collaborazioni più celebri. Ecco una possibile scaletta basata sul concerto tenuto al Forum di Assago nel 2019:

Che cazzo ridi

Così

Tutto il contrario

Paranoia Airlines

Assenzio

Pensavo fosse amore

Italiana

Kim & Kanye

Alfonso Signorini

21 grammi

L’amore eternit

Magnifico

Cigno nero

FuckTheNoia

Faccio Brutto

Holding Out For You

Generazione Bho

Si scrive schiavitù si legge libertà

Record

Favorisca i sentimenti

Sirene

Amnesia

Prima di ogni cosa

TVTB

Senza pagare

Vorrei ma non posto

Il ritorno al Forum di Assago

Fedez ha scelto il Forum di Assago per il suo atteso ritorno sul palco, definendolo un vero e proprio “ritorno a casa”. Questa location iconica non è solo un’arena storica per la musica italiana, ma rappresenta per l’artista un luogo carico di significato, legato a momenti centrali della sua carriera e del suo percorso personale.

L’evento sarà un’esperienza intensa e coinvolgente, pensata per celebrare il legame profondo tra il rapper e il suo pubblico.

La scelta del Forum, dove si era già esibito dieci anni fa, è un omaggio alle sue radici artistiche e ai fan che lo hanno seguito nel corso degli anni. Immagini e colori simbolici accompagneranno la serata, enfatizzando l’emozione e la nostalgia.

Si prevede una scaletta ricca di successi, includendo sicuramente brani iconici come Magnifico, L’amore eternit e Cigno nero, oltre a hit più recenti. Inoltre, la presenza sul palco di ospiti speciali non è da escludere, in particolare alla luce della sua collaborazione a Sanremo con Marco Masini, con il quale ha interpretato Bella stronza.

Per Fedez, il palco centrale del Forum significa sentirsi abbracciato dal suo pubblico, in un momento in cui la musica rappresenta per lui un nuovo inizio dopo le difficoltà personali e professionali degli ultimi anni. Il concerto promette quindi di essere non solo una celebrazione della sua carriera musicale, ma anche un momento di riconnessione autentica con i suoi fan.

Foto copertina via Wikimedia Commons