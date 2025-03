Concerti Fiorella Mannoia 2025: date, biglietti e scaletta

Fiorella Mannoia ha annunciato il suo attesissimo tour 2025, che la porterà in numerose città italiane per una serie di concerti imperdibili. L’artista, amata per la sua voce inconfondibile e il suo impegno sociale, offrirà ai suoi fan un’esperienza musicale emozionante, arricchita dai grandi successi della sua carriera e dai brani più recenti.

Il tour prevede tappe in spazi prestigiosi come teatri, arene e festival estivi, creando così un’atmosfera unica per ogni esibizione. Tra le città toccate dall’evento ci saranno Padova, Milano, Firenze, Napoli e tante altre, con spettacoli che si preannunciano indimenticabili.

Fiorella Mannoia porterà la sua musica in tutta Italia con un ricco calendario di concerti che toccherà teatri, arene e festival. Ecco tutte le date confermate per il tour 2025:

2 aprile – Padova – Gran Teatro Geox

4 aprile – Novara – Teatro Coccia

13 aprile – Bari – Teatro Team

15 aprile – Messina – Teatro Vittorio Emanuele

16 aprile – Ragusa – Teatro Duemila

26 aprile – Milano – Teatro degli Arcimboldi

28 aprile – Piacenza – Teatro Municipale

3 maggio – Firenze – Teatro Verdi

6 maggio – Legnano – Teatro Galleria

8 maggio – Trieste – Teatro Rossetti

10 maggio – Torino – Teatro Colosseo

12 maggio – Genova – Teatro Carlo Felice

17 maggio – Bologna – Europauditorium

19 maggio – Napoli – Teatro Augusteo

3 e 4 giugno – Roma – Terme di Caracalla

21 luglio – Marina di Altidona – Wondergate Festival – Parco Dei Due Ponti

24 luglio – Udine – Udine Vola – Castello

26 luglio – Bergamo – Lazzaretto Estate 2025

28 luglio – Cervia – Piazza Garibaldi

07 agosto – Breno – Valle Camonica Summer Music

08 agosto – Asiago – Asiago Live – Piazza Carli

11 agosto – Castelnuovo di Garfagnana – Montalfonso Sotto Le Stelle – Fortezza di Montalfonso

16 agosto – Roccella Jonica – Roccella Summer Festival – Teatro Al Castello

17 agosto – Diamante – Tirreno Festival – Teatro Dei Ruderi

20 agosto – Presicce – Festival I Colori Dell’Olio – Piazza Delle Regioni

22 agosto – Apricena – Suonincava – Cava Dell’Erba

23 agosto – Grottaglie – Iod Festival – Cave Di Fantiano

27 agosto – Milazzo – Milazzo Estate 2025 – Teatro Al Castello

30 agosto – Marina di Modica – Auditorium Mediterraneo

02 settembre – Mantova – Mantova Summer Festival – Esedra Palazzo Te

Questo tour rappresenta un’opportunità unica per i fan di vivere dal vivo le emozioni delle canzoni di Fiorella Mannoia, in una serie di spettacoli che promettono di essere indimenticabili.

Biglietti e prezzi

I biglietti per i concerti di Fiorella Mannoia sono disponibili sui principali siti di biglietteria online, come TicketOne, Vivaticket e Ticketmaster. Gli appassionati possono acquistare i biglietti in prevendita direttamente sulle piattaforme ufficiali, assicurandosi così un posto per uno degli eventi più attesi dell’anno.

I prezzi dei biglietti variano a seconda della città e della tipologia di posto scelto. Gli spettacoli nei teatri possono offrire diverse fasce di prezzo basate sulla visibilità e sulla distanza dal palco, mentre gli eventi estivi in arene o festival potrebbero avere tariffe differenti. Per conoscere i dettagli specifici sui costi, è consigliabile consultare i siti ufficiali della prevendita e delle location.

Per evitare truffe e acquistare in sicurezza, si raccomanda di acquistare i biglietti solo tramite canali ufficiali e autorizzati. Inoltre, per gli spettacoli più richiesti, è consigliabile attivare notifiche o iscriversi alle newsletter dei principali circuiti di ticketing, in modo da essere aggiornati su eventuali nuove disponibilità.

Possibile scaletta

Questa la scaletta di Fiorella Mannoia alle Terme di Caracalla 2024, a cui andranno aggiunti i brani dell’ultimo album Disobbedire:

Mariposa

Metti in circolo il tuo amore ft Ligabue

Amore bello ft Claudio Baglioni

Caffè nero bollente ft Giorgia

Nessuna conseguenza

Io che amo solo te ft Ornella Vanoni

Come si cambia

L’ammore ft Gigi D’Alessio

Combattente

Sulo pe’ parlà ft Rocco Hunt

Mio fratello che guardi il mondo ft Natty Fred

Chissà se lo sai ft Ron

Non è un film ft Frankie Hi-NRG MC e Natty Fred

Roma è de tutti ft Luca Barbarossa

I dubbi dell’amore ft Enrico Ruggeri

Quello che le donne non dicono ft Enrico Ruggeri

Che sia benedetta ft Amara

Sally

La storia

Il cielo d’Irlanda

Biografia e carriera di Fiorella Mannoia

Fiorella Mannoia nasce a Roma il 4 aprile 1954 e si avvicina al mondo della musica negli anni ’70. Il suo primo impatto significativo con il grande pubblico avviene nel 1981, quando partecipa al Festival di Sanremo con il brano Caffè nero bollente. Tuttavia, è nel 1987 che conquista definitivamente il cuore degli italiani con Quello che le donne non dicono, canzone che le vale il Premio della Critica e che diventa un vero e proprio manifesto della sua carriera.

Nel corso degli anni, Fiorella Mannoia continua a proporre brani di grande successo come Come si cambia, Il cielo d’Irlanda e Sally, dimostrando una straordinaria capacità interpretativa e una versatilità musicale che la rendono una delle voci più apprezzate della musica italiana. Inoltre, la sua discografia è ricca di album di grande rilievo, tra cui I treni a vapore, Fragile e Combattente, ognuno caratterizzato da testi profondi e arrangiamenti raffinati.

Parallelamente alla sua carriera musicale, Fiorella Mannoia si è sempre distinta per il suo impegno sociale. Nel 2016 ha ideato Amiche in Arena, un concerto-evento a Verona che ha visto la partecipazione di numerose artiste unite contro il femminicidio e la violenza di genere. Il suo attivismo l’ha resa una figura di riferimento anche al di fuori dell’ambito musicale, consolidando un legame profondo con il pubblico.

Nel 2024, Mannoia torna nuovamente sul palco del Festival di Sanremo con Mariposa, emozionando il pubblico con un testo intenso che le permette di aggiudicarsi il prestigioso Premio Sergio Bardotti per il miglior testo.

Foto copertina via Wikimedia Commons, Raphael Mair