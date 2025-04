Concerti Fulminacci 2026: date, biglietti e scaletta

Fulminacci, al secolo Filippo Uttinacci, ha recentemente annunciato un nuovo ed entusiasmante tour che lo vedrà protagonista nei principali palazzetti italiani nel 2026. Dopo un anno di pausa dalle scene live previsto per il 2025, l’artista romano classe 1997 tornerà ad esibirsi con la tournée denominata ‘Palazzacci’.

Il cantautore, che negli ultimi anni ha conquistato un posto di rilievo nel panorama musicale italiano grazie al suo stile unico e alle sue liriche ricercate, è pronto a regalare ai fan un’esperienza indimenticabile. I concerti includeranno sia i brani che hanno segnato la sua carriera fin dagli esordi, sia le composizioni più recenti che hanno consolidato il suo successo tra pubblico e critica.

L’attesa è già alle stelle per questo ritorno sui palcoscenici italiani, che promette di essere uno degli eventi musicali più significativi del 2026.

La tournée ‘Palazzacci’ di Fulminacci si svolgerà in alcune delle venue più importanti d’Italia, toccando quattro città strategiche che coprono diverse aree geografiche del paese.

Il tour prenderà il via il 9 aprile 2026 a Roma, città natale dell’artista, presso il prestigioso Palazzo dello Sport. Successivamente, Fulminacci si sposterà a Napoli dove si esibirà l’11 aprile al Palapartenope. Il viaggio musicale proseguirà verso nord con la data del 15 aprile all’Unipol Forum di Milano, per poi concludersi il 18 aprile 2026 al Nelson Mandela Forum di Firenze.

Queste quattro date rappresentano un’importante evoluzione nel percorso artistico di Fulminacci, che per la prima volta si esibirà in palazzetti di grande capienza, confermando la crescente popolarità dell’artista nel panorama musicale italiano.

Biglietti e prezzi

I biglietti per il tour ‘Palazzacci’ di Fulminacci sono attualmente disponibili all’acquisto. Gli interessati possono trovarli in vendita su Ticketone e presso tutti i punti vendita autorizzati abituali.

Per chi desidera organizzarsi in anticipo, è utile sapere che lo spettacolo ha una durata complessiva di circa un’ora e 40 minuti. I concerti dovrebbero iniziare indicativamente alle ore 21:00 per concludersi intorno alle 22:40, offrendo ai fan un’esperienza musicale completa con tutti i maggiori successi dell’artista romano.

Considerando la popolarità crescente di Fulminacci, si consiglia di acquistare i biglietti con largo anticipo per assicurarsi un posto alle date desiderate.

Possibile scaletta

Sebbene la scaletta ufficiale per il tour 2026 non sia stata ancora confermata, possiamo fare riferimento a quella utilizzata nei concerti più recenti dell’artista romano. Durante la data zero a Trento nel 2024, Fulminacci ha eseguito i seguenti brani:

Borghese In Borghese

Miss Mondo Africa

Aglio e olio

Spacca

Brutte Compagnie

Tutto inutile

Ragù

Filippo Leroy

Le biciclette

Simile

Occhi grigi

Una Sera

La siepe

San Giovanni

Così cosà

Un fatto tuo personale

MEDLEY Canguro/Resistenza/Le ruote, i motori!

La Vita Veramente

+1

Tattica

Baciami baciami

Tommaso

Santa Marinella

Questa setlist potrebbe subire modifiche per il tour Palazzacci del 2026, con possibili aggiunte di nuovi brani o variazioni nell’ordine di esecuzione. I fan potranno comunque aspettarsi di ascoltare i maggiori successi di Fulminacci e forse qualche sorpresa.