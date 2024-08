Concerti Giordana Angi nel 2024: date, biglietti e scaletta

Grande ritorno di Giordana Angi a Roma per un’unica data che si preannuncia imperdibile per tutti i suoi fan.

Dopo un’intensa estate, durante la quale ha aperto i concerti del grande tour di Sting, Giordana Angi ha deciso di ringraziare i suoi fan italiani con un concerto privato nella Capitale. L’evento, annunciato nei suoi canali social, è ancora abbastanza misterioso: vediamo quali dettagli sono già stati svelati.

Data e biglietti del concerto di Giordana Angi a Roma

– Data: sabato 16 novembre 2024

– Ora: 15:00

– Luogo: L’Asino che Vola, Via Antonio Coppi 12/D, Roma

Da quanto anticipato fino a ora, il concerto è gratuito: per partecipare i fan dovranno solo registrarsi attraverso il sito web della cantante; non è ancora chiaro se saranno emessi dei biglietti o basta la registrazione.

La location del concerto: L’Asino che Vola

Presentato dalla cantante come “Un locale a me caro dove ho spesso visto esibirsi cantautori esibirsi e mi sono sentita ispirata. Non posso che darvi amore, non vedo l’ora”, L’Asino che Vola è un locale di Roma ubicato in zona Caffarella. Per arrivare con i mezzi pubblici basta prendere la metro A fino alla fermata Furio Camillo e proseguire a piedi per circa 15 minuti; in alternativa l’autobus 628 ha una fermata praticamente di fronte al locale.

Scaletta del concerto di Giordana Angi a Roma

La scaletta del concerto non è stata ancora annunciata, ma è probabile che includa i brani più amati dai fan, tra cui:

– Casa

– Stringimi più forte

– Come mia madre

– Tuttapposto (feat. Loredana Bertè)

– Farfalle Colorate

– Le cose che non dico

– Photo (nelle varie versioni linguistiche)

Breve biografia di Giordana Angi

Giordana Angi è una cantautrice e produttrice discografica italiana con cittadinanza francese nata a Vannes il 12 gennaio 1994. Ha partecipato a Sanremo Giovani nel 2012 e si è classificata seconda a “Amici di Maria De Filippi”, vincendo il premio della critica TIM, nel 2019.

Nel 2020, con il brano “Come mia madre” ha partecipato al Festival di Sanremo 2020; l’anno seguente è uscito l’album “Mi muovo”, con i brani “Farfalle Colorate” e “Tuttapposto” con la partecipazione di Loredana Bertè. Nel 2022 fonda l’etichetta discografica 21co e con il singolo “Le cose che non dico” anticipa il suo terzo disco dal titolo “Questa fragile bellezza”; nel 2024 il singolo “Photo” è uscito con ben 4 versioni, in italiano, inglese, francese e spagnolo.

Nonostante la giovane età, Giordana ha già collaborato con numerosi artisti italiani di grande calibro, inclusi Tiziano Ferro, Nina Zilli, Alberto Urso, Alessandra Amoroso e Deddy. Ecco alcuni dei suoi brani più famosi:

– “Buona (cattiva) sorte”

– “Accetto Miracoli”

– “Casa Natale”

– “Seconda Pelle”

– “Senza Appartenere” (Nina Zilli)

– “Accanto a te” (Alberto Urso)

– “Il nostro tempo” (Alessandra Amoroso)

– “0 passi” (Deddy, doppio Platino)

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sui biglietti e sulla scaletta del concerto, vi consigliamo di seguire Giordana Angi sui suoi canali social e il suo sito ufficiale.