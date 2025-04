Concerti Giusy Ferreri 2025: date, biglietti e scaletta

Giusy Ferreri torna a esibirsi dal vivo con un nuovo tour che attraverserà l’Italia durante la primavera e l’estate 2025. L’artista ha annunciato le prime date della tournée che la porterà ad esibirsi in diverse località della penisola, portando sul palco il suo repertorio di successi. I fan della cantante siciliana potranno finalmente ascoltare dal vivo i brani che l’hanno resa celebre, insieme alle sue ultime novità musicali.

Il calendario degli appuntamenti, che al momento include sei date distribuite tra nord, centro e sud Italia, promette di regalare serate indimenticabili agli appassionati della sua musica.

Ecco le date confermate del tour di Giusy Ferreri per la primavera/estate 2025:

26/4 – SAN MARCO DI CASTELLABATE (SA) – PIAZZA PASSARO

05/5 – VASANELLO (VT) – PIAZZA DELLA REPUBBLICA

11/5 – VIDDALBA (SS) – PIAZZA ALDO MORO

16/5 – SIENA – FUORI DAL GIRO / STADIO ARTEMIO FRANCHI

10/8 – JERZU (NU) – JERZU WINE FESTIVAL

15/8 – MONTESILVANO (PE) – ARENA DEL MARE

La cantante ha annunciato che queste prime date saranno sicuramente integrate da altre che verranno comunicate prossimamente.

Biglietti e prezzi

Per quanto riguarda i biglietti per i concerti di Giusy Ferreri, al momento non sono state rilasciate informazioni ufficiali sui prezzi e sulle modalità di acquisto. È consigliabile monitorare regolarmente i canali social ufficiali dell’artista, il sito web e le piattaforme di ticketing autorizzate per non perdere gli aggiornamenti sulla messa in vendita.

Solitamente, i biglietti per eventi di questa portata vengono resi disponibili alcune settimane o mesi prima della data del concerto. I fan più accaniti potrebbero voler considerare l’iscrizione alle newsletter degli organizzatori per ricevere notifiche tempestive sulla disponibilità dei tagliandi.

Durata del concerto

I concerti di Giusy Ferreri hanno una durata media di circa un’ora e 25 minuti. Secondo le informazioni disponibili, lo spettacolo potrebbe iniziare indicativamente alle 21:15 per concludersi intorno alle 22:40. Questo timing potrebbe variare leggermente a seconda della location e dell’organizzazione specifica di ciascun evento.

Possibile scaletta

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2025 non sia ancora stata divulgata, possiamo fare riferimento a quella utilizzata nei concerti del 2023 per avere un’idea dei brani che Giusy Ferreri potrebbe proporre:

Momenti perfetti

Novembre

Volevo te

L’amore mi perseguita

Partiti adesso

Causa effetto

Il mare immenso

La gigantessa

Rossi papaveri

Gli Oasis di una volta

Angoli di mare

Stai fermo lì

Piccoli dettagli

Miele

Federico Fellini

La scala (The Ladder)

Roma-Bangkok

Amore e Capoeira

Jambo

Il mondo non lo sa più fare

Girotondo

Ti porto a cena con me

Non ti scordar mai di me

Cuore Sparso

È probabile che la cantante includa nel suo repertorio sia i brani più celebri che le sue ultime produzioni musicali.