Concerti Inhaler 2025: date, biglietti e scaletta

Gli Inhaler hanno recentemente annunciato un nuovo ed entusiasmante tour che li vedrà esibirsi in Italia nel 2025. A due anni dall’ultima apparizione nel nostro paese, dopo la pubblicazione dell’album “Cuts and Bruises”, la band irlandese capitanata da Elijah Hewson (figlio di Bono degli U2) è pronta a tornare sul palco.

I fan sono in trepidante attesa di assistere alle performance dal vivo della band, che includeranno sia i grandi successi che i brani più recenti.

Ecco la data confermata del tour degli Inhaler in Italia nel 2025:

sabato, 26 aprile 2025 – MILANO – Fabrique

La band irlandese per ora ha quindi annunciato una sola data italiana per il nuovo tour, ma i fan sperano in ulteriori aggiunte al calendario nei prossimi mesi.

Biglietti e prezzi

I biglietti per il concerto degli Inhaler sono disponibili su VivaTicket e presso tutti i punti vendita autorizzati. Le vendite sono iniziate venerdì 21 ottobre alle ore 09.00 e attualmente i tagliandi risultano ancora acquistabili.

Non sono state comunicate informazioni specifiche riguardo alle fasce di prezzo, ma i fan interessati possono consultare i canali ufficiali di vendita per verificare la disponibilità e assicurarsi un posto all’evento milanese. È consigliabile acquistare i biglietti con anticipo per non rischiare di perdere l’opportunità di assistere all’unica data italiana confermata finora.

Possibile scaletta

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2025 non sia ancora stata confermata definitivamente, sulla base delle esibizioni precedenti, è probabile che gli Inhaler includano nel repertorio i seguenti brani:

Open Wide

Dublin in Ecstasy

Eddie in the Darkness

A Question of You

When It Breaks

Little Things

If You’re Gonna Break My Heart

Who’s Your Money On? (Plastic House)

X-Ray

My King Will Be Kind

Love Will Get You There

Just to Keep You Satisfied

My Honest Face

Billy (Yeah Yeah Yeah)

It Won’t Always Be Like This

Your House

Discografia

La discografia degli Inhaler comprende due album in studio pubblicati fino ad oggi. Il loro debutto discografico è avvenuto nel 2021 con “It Won’t Always Be Like This”, album che ha conquistato il primo posto nelle classifiche irlandesi e britanniche, segnando un importante traguardo per la giovane band.

Nel 2023 è seguito il secondo lavoro in studio intitolato “Cuts and Bruises”, che ha confermato il talento del gruppo e consolidato la loro presenza sulla scena musicale internazionale. Durante il tour del 2025, oltre ai brani tratti da questi due album, potrebbero essere presentate anche nuove canzoni, nell’eventualità che la band pubblichi nuovo materiale prima delle date italiane.

Biografia e carriera

Gli Inhaler sono una band rock irlandese originaria di Dublino, formata da quattro membri: Elijah Hewson alla voce e chitarra (figlio del celebre Bono degli U2), Robert Keating al basso, Josh Jenkinson alla chitarra e Ryan McMahon alla batteria. Il gruppo ha mosso i primi passi quando i componenti erano ancora studenti, consolidando rapidamente un seguito nella vivace scena musicale di Dublino.

La loro ascesa è stata rapida e significativa, culminando nel 2021 con la pubblicazione dell’album di debutto “It Won’t Always Be Like This”, che ha raggiunto il primo posto nelle classifiche sia in Irlanda che nel Regno Unito, segnando un esordio straordinario. Nel 2023 è arrivato il secondo lavoro in studio, “Cuts & Bruises”, che ha permesso alla band di affermarsi ulteriormente nel panorama rock internazionale, dimostrando una maturità artistica in continua evoluzione e consolidando una base di fan in costante crescita.

Foto copertina via Wikipedia, Autore: Stephane Mahot