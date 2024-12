Concerti Irama 2025: date, biglietti e scaletta

Martedì sera, durante il concerto al Forum di Assago, di fronte a una folla di spettatori, Irama ha annunciato le date del tour 2025. Inutile dire che l’annuncio è stato accolto con grande entusiasmo da tutti i suoi fan. Queste nuove date testimoniano il successo dell’ex ragazzo di Amici e la sua voglia di fare musica, sempre più proiettato verso progetti ambiziosi e palchi prestigiosi, come il ritorno a Sanremo nel 2025.

Per ora, il calendario prevede solo tre appuntamenti live:

21 e 23 maggio all’Unipol Forum di Assago, Milano;

all’Unipol Forum di Assago, Milano; 22 luglio al Rock in Roma, presso l’Ippodromo delle Capannelle.

L’enorme successo del tour 2024, che terminerà il 6 dicembre a Torino, e la crescente popolarità del cantante lasciano intendere che altre tappe potrebbero aggiungersi nei prossimi mesi.

I biglietti del tour 2025 di Irama

Per chi desidera assistere a questi nuovi live, i biglietti sono disponibili dal 4 dicembre 2024 su TicketOne. Ecco i dettagli dei prezzi per i concerti già annunciati:

Milano (Unipol Forum):

Parterre: €46,00 + commissioni;

Tribuna Parterre Anello A Numerata: €78,00 + commissioni;

Tribuna Gold B Numerata: €69,00 + commissioni;

Anello B Laterale Numerato: €65,00 + commissioni;

Anello C Centrale Numerato: €60,00 + commissioni;

Anello C Laterale Numerato: €48,00 + commissioni.

Roma (Rock in Roma):

PIT: €69,00 + commissioni;

Posto Unico: €46,00 + commissioni.

La scaletta dei prossimi concerti di Irama

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2025 non sia ancora stata resa nota, i fan possono aspettarsi di riascoltare i brani che hanno segnato la carriera di Irama, tra cui successi come Nera, Ovunque sarai e La ragazza con il cuore di latta. In aggiunta, il cantante presenterà sicuramente il suo nuovo singolo, Galassie, e il pezzo con cui gareggerà a Sanremo, che potrebbe anticipare un nuovo album.

GOODBYE

5 GOCCE

ALI

SENZ’ANIMA

NERA

PRISMA

È LA LUNA

UNA LACRIMA

MEDITERRANEA

UN GIORNO IN PIU’

EH MAMA EH

CREPE

TU NO

BELLA E ROVINATA

BABY

EL PESO DI UN ANGEL

LA RAGAZZA CON IL CUORE DI LATTA

OVUNQUE SARAI

LA GENESI DEL TUO COLORE

Il percorso di Irama: dischi, premi e un successo in continua crescita

La carriera di Irama, pseudonimo di Filippo Maria Fanti, ha preso il via grazie al talent show Amici. Con 52 dischi di platino, 4 dischi d’oro, oltre 2,5 miliardi di streaming e 900 milioni di visualizzazioni sui suoi video, il cantante ha consolidato il proprio posto nel panorama musicale italiano senza mai subire battute d’arresto.

Tra i suoi brani più amati troviamo hit come Cosa resterà, portata a Sanremo nella sezione Nuove Proposte, e canzoni dal grande impatto emotivo come La ragazza con il cuore di latta e Ovunque sarai. Ogni partecipazione al Festival di Sanremo ha mostrato un lato diverso dell’artista, capace di alternare brani energici a pezzi più intimi e riflessivi.

Irama ha già dimostrato la sua capacità di emozionare e coinvolgere il pubblico, sia dal vivo che attraverso i suoi progetti discografici. Ora, con il tour 2025 e l’ennesima sfida sanremese, è pronto a riconfermare il suo talento e la sua centralità nel panorama musicale italiano.