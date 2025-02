Concerti James Blake 2025: date, biglietti e scaletta

James Blake, l’acclamato artista britannico, torna a sorprendere il pubblico con l’annuncio di un nuovo tour che seguirà l’uscita del suo ultimo lavoro discografico ‘Bad Cameo‘, realizzato in collaborazione con Lil Yachty. Questa nuova fase della sua carriera segna un’evoluzione significativa nel suo percorso artistico, mescolando le sue radici elettroniche con nuove influenze contemporanee.

Il tour rappresenta un’occasione imperdibile per i fan italiani di assistere dal vivo alla performance di uno dei pionieri della musica elettronica moderna, che ha saputo reinventarsi costantemente mantenendo intatta la sua identità artistica.

L’attesa per questo nuovo capitolo live è particolarmente alta, considerando che Blake porterà sul palco non solo il suo nuovo materiale ma anche i brani che lo hanno reso un punto di riferimento nel panorama musicale internazionale.

Dettagli del Tour in Italia

L’attesissimo tour di James Blake farà tappa in Italia con un concerto imperdibile il 2 luglio 2025 presso l’OGR di Torino. I biglietti per questo evento esclusivo sono già disponibili per l’acquisto attraverso il circuito ufficiale TicketOne e tutti i punti vendita autorizzati sul territorio nazionale.

Data l’importanza dell’artista nel panorama musicale contemporaneo e il successo del suo ultimo lavoro “Bad Cameo”, si prevede un grande interesse da parte del pubblico italiano.

Gli organizzatori consigliano di assicurarsi i biglietti con anticipo per non perdere l’opportunità di assistere a questa performance unica nel suggestivo contesto delle OGR torinesi.

Le Scalette dei Concerti di James Blake

Scaletta Concerto Roma 2024

Loading

Mile High

The Limit to Your Love

Life Round Here

CMYK

Stop What You’re Doing

Say What You Will

Hope She’ll Be Happier

No Surprises

Thrown Around

I Keep Calling

Tell Me

Voyeur

Godspeed

Retrograde

Never Dreamed You’d Leave in Summer

The Wilhelm Scream

Scaletta Concerto Milano 2023

Asking To Break

I Want You To Know

The Limit to Your Love

Life Round Here

Big Hammer

Loading

Fall Back

Tell Me

CMYK / Stop What You’re Doing

Love Me in Whatever Way

Can’t Believe the Way We Flow

Hummingbird

Fire The Editor

Voyeur

Retrograde

Godspeed

If You Can Hear Me

Playing Robots Into Heaven

Modern Soul

Biografia e Carriera di James Blake

James Blake, nato a Londra il 27 gennaio 1988, ha manifestato fin da piccolo un profondo legame con la musica, iniziando lo studio del pianoforte e della chitarra durante l’infanzia. La sua formazione musicale si è consolidata alla Goldsmiths University di Londra, dove si è specializzato in produzione discografica.

Il suo debutto ufficiale risale al 2010 con l’EP The Bells Sketches, che ha immediatamente catturato l’attenzione della critica musicale. Il successo è arrivato nel 2011 con l’album omonimo James Blake, che ha raggiunto la top 10 delle classifiche britanniche.

La sua carriera ha continuato a crescere con Overgrown nel 2013, vincitore del prestigioso Mercury Prize, seguito da The Colour in Anything nel 2016, che ha conquistato la vetta delle classifiche UK.

Nel corso degli anni, Blake ha collaborato con artisti di calibro internazionale come Beyoncé, Kendrick Lamar e Travis Scott, affermandosi anche come produttore per Frank Ocean, Drake e Stevie Wonder. Il suo stile unico, che fonde elettronica, soul e R&B, lo ha reso uno dei pionieri della musica contemporanea.

Foto copertina via Wikimedia Commons