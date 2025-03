Concerti Kaleo 2025: date, biglietti e scaletta

La band islandese Kaleo farà tappa in Italia nel 2025 per un concerto attesissimo dai fan. Con il loro inconfondibile mix di rock e blues, i Kaleo promettono un’esperienza dal vivo emozionante, ricca di energia e sonorità coinvolgenti.

L’evento si terrà il 25 giugno 2025 a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica, una location rinomata per la sua acustica di alta qualità e l’atmosfera suggestiva. Dopo il successo dei tour precedenti, questa data rappresenta un’opportunità unica per assistere alla magia della band dal vivo.

Quanto dura il concerto dei Kaleo

I concerti dei Kaleo offrono ai fan un’esperienza coinvolgente e possono durare fino a due ore. L’orario di inizio è generalmente fissato per le 21:00, con una conclusione attorno alle 23:00.

Tuttavia, la durata può variare in base alla scaletta e alla risposta del pubblico. Alcuni spettacoli potrebbero includere momenti estesi di improvvisazione o bis richiesti dai fan, rendendo ogni esibizione unica.

L’unica data italiana del tour dei Kaleo nel 2025 è stata confermata per il 25 giugno. Il concerto si terrà a Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica, una delle location più prestigiose della capitale per eventi musicali dal vivo.

Al momento, non sono state annunciate ulteriori tappe in Italia. Tuttavia, è sempre possibile che vengano aggiunte nuove date, pertanto si consiglia di rimanere aggiornati sulle comunicazioni ufficiali della band.

Biglietti per il concerto

I biglietti per il concerto dei Kaleo sono disponibili su piattaforme ufficiali di ticketing online. È consigliabile acquistare in anticipo per garantirsi un posto ed evitare il rischio di sold out.

Le opzioni di acquisto potrebbero includere diverse fasce di prezzo e settori, con possibilità di biglietti a sedere o in piedi, a seconda della location. Per informazioni dettagliate sui prezzi e sulla disponibilità, è consigliabile consultare i principali rivenditori autorizzati.

Scaletta del concerto

La scaletta dei concerti dei Kaleo nel 2025 include una selezione dei loro brani più celebri, alternati a nuovi pezzi. Durante lo spettacolo, il pubblico potrà ascoltare:

USA Today

Break My Baby

Broken Bones

I Can’t Go On Without You

All the Pretty Girls

Save Yourself

Automobile

Hey Gringo

Hot Blood

Lonely Cowboy

Vor í Vaglaskógi

Skinny

Way Down We Go

No Good

Backdoor (nuovo brano)

Glass House

Rock ‘n’ Roller

La setlist potrebbe subire variazioni in base alla data del concerto e alle scelte artistiche della band.

Foto copertina via Flickr