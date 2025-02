Concerti Kendric Lamar 2025: date, biglietti e scaletta

L’evento hip-hop dell’anno si preannuncia il grandissimo concerto di Kendrick Lamar e SZA a Roma, data che rientra nel loro Grand National Tour 2025.

Kendrick Lamar e SZA approdano in Italia per il loro Grand National Tour 2025! La tappa nel nostro Paese è fissata per il 2 agosto 2025 allo Stadio Olimpico di Roma. L’annuncio, attesissimo dai fan, è arrivato insieme alla conferma delle altre date europee del tour, che toccherà 15 città tra luglio e agosto. Scopiamo tutti i dettagli di questa imperdibile tournée.

Biglietti Grand National Tour 2025

I biglietti possono essere acquistati attraverso i principali circuiti di vendita. Per chi vuole assicurarsi un posto in prima fila, c’è la possibilità di accedere a una prevendita esclusiva: gli iscritti a My Live Nation potranno acquistare i biglietti in anteprima a partire dalle 9:00 di 13 febbraio 2025. La vendita generale, invece, sarà aperta dalle 9:00 del 14 febbraio.

Il tour ha già riscosso un enorme successo in Nord America, con 23 date sold out tra Stati Uniti e Canada. Città come Los Angeles e Toronto hanno dovuto aggiungere spettacoli extra per far fronte alla domanda altissima e lo stesso entusiasmo è previsto per tutte le tappe europee!

Ecco tutte le tappe del Grand National Tour 2025 in Europa:

02 luglio 2025 – Colonia, RheinEnergieSTADION

04 luglio 2025 – Francoforte, Deutsche Bank Park

08 luglio 2025 – Glasgow, Hampden Park

10 luglio 2025 – Birmingham, Villa Park

13 luglio 2025 – Amsterdam, Johan Cruijff Arena

15 luglio 2025 – Parigi, Paris La Défense Arena

16 luglio 2025 – Parigi, Paris La Défense Arena

19 luglio 2025 – Cardiff, Principality Stadium

22 luglio 2025 – Londra, Tottenham Hotspur Stadium

23 luglio 2025 – Londra, Tottenham Hotspur Stadium

27 luglio 2025 – Lisbona, Estadio do Restelo

30 luglio 2025 – Barcellona, Estadi Olímpic Lluís Companys

02 agosto 2025 – Roma, Stadio Olimpico

06 agosto 2025 – Varsavia, PGE Narodowy

09 agosto 2025 – Stoccolma, 3Arena

Il Grand National Tour 2025 arriva nel momento di massimo splendore per i due artisti. Kendrick Lamar ha pubblicato il suo ultimo album, GNX, nel novembre 2024 raggiungendo una media di 87/100 su Metacritic. L’album, caratterizzato da una fusione tra G-funk e storytelling contemporaneo, include featuring con SZA nei brani luther e gloria.

Anche SZA continua a dominare la scena R&B: il suo album SOS Deluxe: LANA ha visto l’aggiunta di quattro nuove tracce, tra cui Joni (con Don Toliver) e una versione inedita di Open Arms senza Travis Scott. L’artista, già famosa per hit come Kill Bill (oltre due miliardi di ascolti su Spotify), porterà sul palco la sua inconfondibile fusione di dolcezza e potenza.

Possibili brani nella scaletta dei concerti di Kendrick Lamar e SZA

Anche se la scaletta ufficiale non è ancora stata annunciata, si possono fare alcune ipotesi basandosi sul recente live di Kendrick Lamar e SZA al Super Bowl 2025 e sugli ultimi concerti di Kendrick.

Scaletta SuperBowl 2025

Bodies

squabble up

Humble

DNA

euphoria (Part II)

man at the garden

peekaboo

luther (ft.SZA)

All the Stars (ft.SZA)

Not Like Us

tv off

Scaletta Kendrick Lamar Verona 2023

N95

Element

King Kunta

Swimming Pools (Drank)

m.A.A.d city

Loyalty

Dna

Love

Rich Spirit

Humble

Sidewalks

Count Me Out

Money Trees

Bitch, Don’t Kill My Vibe

Alright

Savior

Un sodalizio artistico di successo

Kendrick Lamar e SZA condividono un legame artistico consolidato: entrambi fanno parte dell’etichetta Top Dawg Entertainment e hanno collaborato su diversi brani di successo. Oltre a All The Stars, i due hanno unito le forze in 30 For 30 e nelle tracce del nuovo album di Kendrick.

L’annuncio del loro tour europeo arriva in un momento di grande visibilità per entrambi: nella notte del Super Bowl LIX hanno regalato un’esibizione spettacolare durante l’halftime show, in quello che il New York Times ha definito “the peak of all rap battles“. Uno spettacolo che fa solo da anticipazione a ciò che i fan italiani potranno vivere il 2 agosto 2025 allo Stadio Olimpico di Roma.