Concerti La Rappresentante di Lista 2025: date, biglietti e scaletta

La Rappresentante di Lista, il duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, ha annunciato un atteso tour internazionale per il 2025. Gli artisti, noti per il loro stile unico e le performance energiche, daranno il via alla tournée con una speciale data zero in Italia.

Il tour rappresenta un’importante occasione per i fan di ascoltare dal vivo i brani più celebri della band e scoprire nuove esibizioni dal forte impatto emotivo.

Il tour di La Rappresentante di Lista per il 2025 prenderà il via con una data speciale in Italia:

4 aprile – Castiglione del Lago (Perugia)

Al momento, questa è l’unica data ufficialmente annunciata. Tuttavia, non si escludono ulteriori tappe in Italia e in Europa, che potrebbero essere confermate in seguito.

Durata dello spettacolo

Il concerto de La Rappresentante di Lista ha una durata abituale di circa un’ora e mezza. Gli spettacoli iniziano intorno alle 21:30 e si concludono poco prima delle 23:00. Questo permette agli spettatori di organizzarsi al meglio per la serata e i mezzi di ritorno.

Biglietti e dove acquistarli

I biglietti per i concerti de La Rappresentante di Lista sono disponibili sulle principali piattaforme di ticketing online. Si raccomanda di acquistare con anticipo per evitare il rischio di sold-out, soprattutto per le date più attese.

Il prezzo dei biglietti può variare a seconda della città, della location e della tipologia di posto scelto. È consigliabile controllare i siti ufficiali di vendita per dettagli aggiornati su costi e disponibilità.

Scaletta del tour

Ecco la scaletta prevista per il tour 2025:

La Città Addosso

Je Ne T’Aime

Paradiso

Giorni Felici

Parole D’Amore

Giovane Femmina

Ho Smesso Di Uscire

Questo Corpo

Guardateci Tutti

Maledetta Tenerezza

Countdown

Karaoke

Baby Baila

Ciao Ciao

Resistere

Amare

Mondo

Alieno

Cattivo

Siamo Ospiti

Mina Vagante

La scaletta potrebbe variare durante il tour, con l’aggiunta o la sostituzione di alcuni brani a seconda della serata.

Foto copertina via Wikimedia Commons