Concerti La Rappresentante di Lista nel 2024: date, biglietti, e scaletta

La Rappresentante di Lista torna nei club italiani il prossimo autunno. Il duo, che ha recentemente riscosso un grande successo con la cover di “Sweet Dreams” degli Eurythmics a Sanremo 2024, inizierà il tour il 6 novembre a Firenze.

– 6 novembre – Firenze (Tuscany Hall)

– 7 novembre – Napoli (Casa della Musica)

– 8 novembre – Molfetta, BA (Eremo Club)

– 13 novembre – Milano (Fabrique)

– 15 novembre – Padova (Hall)

– 22 novembre – Venaria Reale, TO (Teatro della Concordia)

– 23 novembre – Bologna (Estragon)

– 29 novembre – Roma (Atlantico)

– 2 dicembre – Palermo (Candelai)

– 3 dicembre – Palermo (Candelai)

I biglietti sono già disponibili su TicketOne e nei principali circuiti online. I fan possono quindi già assicurarsi un posto per una delle date già confermate.

La scaletta del tour

La scaletta dei concerti previsti per il prossimo autunno dovrebbe prevedere un mix di nuove versioni dei brani più amati e alcuni pezzi inediti. Ecco la possibile scaletta ufficiale:

– Woow (new version; Dario and Veronica only)

– Religiosamente (new version; without bridge and 3rd chorus)

– Lavinia

– Sarà (new version; guitar intro; outro transition)

– Guarda come sono diventata (new version; outro transition)

– Questo corpo (new version; outro transition)

– Resistere (new version)

– Amare

– Diva

– Oh ma oh pa (Dario on piano instead of keyboards)

– Fragile

– Cosa farò? (new version; Dario lead vocals)

– V.G.G.G. (Very Good Glenn Gould) (guitar intro)

– Ciao ciao (extended outro)

Encore:

– Alieno (electronic version)

– Mai mamma (electronic version; followed by Dario DJ set)

Encore 2:

– Un’Isola (acoustic; performed in the middle of the audience)

La Rappresentante di Lista

La Rappresentante di Lista nasce dall’incontro tra Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina nel 2011, durante le prove di uno spettacolo teatrale a Valledolmo; il duo ha dato vita a un progetto musicale distintivo che si è subito affermato nel panorama indie italiano. Il nome nasce da un’esperienza personale di Veronica, che si iscrisse come rappresentante di lista per poter votare fuori sede durante il referendum abrogativo del 2011 sull’energia nucleare.

Nel 2014 il duo pubblica il primo album in studio, “(Per la) via di casa”, caratterizzato da sonorità folk e brani in lingua tedesca; nel 2015 arriva poi il secondo album, “Bu Bu Sad”, a cui segue, tre anni dopo, “Go Go Diva”, descritto dal duo come “un invito a perdersi, a battersi, a spogliarsi e a cantare con tutta la voce che si ha in corpo”.

Il grande salto per il gruppo avviene nel 2021 quando partecipano al Festival di Sanremo con il brano “Amare”, canzone che ha contribuito a consolidare la loro popolarità, soprattutto grazie a una performance energica e coinvolgente; nel 2022, La Rappresentante di Lista torna a Sanremo con “Ciao ciao” e raggiunge il settimo posto in classifica.

Il duo continua a sperimentare e a evolversi, mantenendo uno stile unico che fonde elementi teatrali e musicali. La loro musica è caratterizzata da una forte carica emotiva e una capacità di evocare immagini vivide e sentimenti profondi, qualità che hanno conquistato il cuore del pubblico italiano e non solo.