Concerti Lana Del Rey nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Il 4 giugno 2024 Lana Del Rey torna in Italia per un’unica, attesissima data a Milano. Scopriamo la probabile scaletta e altre info sul concerto.

Tra poche settimane Lana Del Rey tornerà in Italia per un unico concerto: l’appuntamento è per martedì 4 giugno all’Ippodromo del Galoppo di Milano. Questo evento segna il ritorno dell’artista americana nel nostro Paese, dopo la sua performance a Camaiore nel 2023. I fan possono aspettarsi un concerto di circa due ore, durante il quale l’artista proporrà una scaletta di circa 20 canzoni e molto spettacolo. L’inizio del concerto è previsto per le 21.00.

Informazioni sui biglietti per i concerti di Lana Del Rey

I biglietti per il concerto di Lana Del Rey a Milano possono essere acquistati tramite i principali circuiti di vendita online e presso i rivenditori autorizzati: consigliamo di acquistare i biglietti con anticipo, dato l’elevato interesse per l’unica data italiana del tour.

Probabile scaletta del concerto di Lana Del Rey a Milano

Lana Del Rey ha da poco terminato una serie di concerti negli Stati Uniti, tra cui ci sono state le esibizioni al Coachella e all’Hangout Music Fest. La scaletta prevista per il concerto a Milano potrebbe includere le seguenti canzoni:

Without You West Coast Doin’ Time Summertime Sadness Cherry Pretty When You Cry Ride Born to Die Bartender Chemtrails Over the Country Club The Grants Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd Norman Fucking Rockwell Arcadia Candy Necklace hope is a dangerous thing for a woman like me to have – but I have it A&W Young and Beautiful

Breve bio di Lana Del Rey

Lana Del Rey, il cui vero nome è Elizabeth Woolridge Grant, è nata a New York il 21 giugno 1985. È una cantautrice, poetessa e modella conosciuta per la sua inedita musica che mescola vari generi come pop, rock, indie e dream pop. I suoi testi trattano temi di amore, perdita, nostalgia e cultura americana.

Lana Del Rey ha pubblicato sette album in studio:

Born to Die (2012) Ultraviolence (2014) Honeymoon (2015) Lust for Life (2017) Norman Fucking Rockwell! (2019) Chemtrails over the Country Club (2021) Blue Banisters (2021) Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd (2023)

Attualmente, Lana Del Rey è considerata una delle artiste più influenti della sua generazione, apprezzata per la sua voce unica, i testi poetici e l’immagine glamour; ha raggiunto il successo internazionale con il suo album di debutto “Born to Die” e ha continuato a pubblicare album acclamati dalla critica e dal pubblico. Il suo ultimo album, “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd,” ha continuato a consolidare il suo status di artista di primo piano.

Per maggiori informazioni sui biglietti e sulle date del tour 2024 di Lana Del Rey, è possibile consultare i siti ufficiali di vendita e il sito web dell’artista.