Concerti Le Vibrazioni 2025: date, biglietti e scaletta

Le Vibrazioni di Francesco Sarcina hanno recentemente annunciato un nuovo ed entusiasmante tour che li vedrà esibirsi in diverse città italiane durante il 2025. I fan sono in trepidante attesa di assistere alle performance dal vivo della band, che includeranno sia i grandi successi che hanno caratterizzato la loro lunga carriera, sia altre hit amate dal pubblico. Il tour toccherà principalmente località del centro-sud Italia e delle isole, offrendo agli appassionati numerose opportunità di ascoltare dal vivo l’inconfondibile sound del gruppo.

Lo spettacolo avrà una durata di circa due ore, con inizio previsto alle 21:00 e conclusione intorno alle 23:00, durante le quali la band presenterà un excursus musicale che abbraccia l’intera loro carriera. Dai primi successi che li hanno fatti conoscere al grande pubblico fino alle composizioni più recenti, il repertorio proposto permetterà ai fan di ripercorrere le tappe fondamentali del percorso artistico de Le Vibrazioni, in un’esperienza musicale coinvolgente e ricca di emozioni.

Ecco tutte le date confermate del tour 2025 de Le Vibrazioni, che toccherà principalmente località del centro-sud Italia e delle isole:

20 aprile 2025: Borgo Santa Maria Di Pineto (Teramo), Viale Della Resistenza

21 aprile 2025: Talsano (Taranto), Mon Rêve Ecogreen Resort

01 maggio 2025: Olmedo (Sassari), Anfiteatro Comunale

20 maggio 2025: Mogoro (Oristano), Via Pergolesi

25 giugno 2025: Foiano Di Val Fortore (Benevento), Piazza San Giovanni

28 giugno 2025: Bagno Di Romagna (Forlì/Cesena), Piazza Ricasoli

27 luglio 2025: Trivento (Campobasso), Piazza Calvario

11 agosto 2025: Silanus (Nuoro), Piazza Dei Mille

17 agosto 2025: Lioni (Avellino), Piazza IV Novembre

22 agosto 2025: Siamanna (Oristano), Piazza Minieri

Il calendario si estende da aprile ad agosto, coprendo la primavera e l’intera estate, con numerose date in location all’aperto. La band si esibirà prevalentemente in piazze e anfiteatri, permettendo così a un vasto pubblico di godere della loro musica dal vivo in contesti suggestivi e accessibili.

Possibile scaletta

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2025 non sia ancora stata divulgata, è probabile che Le Vibrazioni includano nel repertorio sia i loro brani più celebri che quelli più recenti. Basandosi sulla scaletta presentata durante il concerto di Milano dell’8 marzo 2023, ecco i brani che potrebbero essere eseguiti:

Il cantico delle pene

Sani pensieri

In una notte d’estate

Tantissimo

Insolita

L’angolo buio

Angelica

Portami via

Pensami così

Cambia

Ovunque andrò

Dov’è

Ridere ancora

Base

Raggio di sole

Dedicato a te

Così sbagliato

Vieni da me

Su un altro pianeta

Il repertorio includerà sicuramente i maggiori successi della band, con la presenza immancabile del brano “Dedicato a te”, che ha lanciato la loro carriera nel panorama musicale italiano. I fan potranno aspettarsi un mix equilibrato di canzoni più recenti e classici amati dal pubblico, con la possibilità di variazioni nella scaletta durante le diverse tappe del tour per mantenere ogni spettacolo unico e coinvolgente.

Biglietti e informazioni

I biglietti per i concerti de Le Vibrazioni del tour 2025 sono disponibili sui principali circuiti di vendita online autorizzati come TicketOne, TicketMaster e Vivaticket. Si consiglia di acquistare i titoli d’ingresso esclusivamente attraverso i canali ufficiali per evitare truffe e problemi durante l’accesso agli eventi.

Lo spettacolo offre circa due ore di musica dal vivo, con inizio generalmente previsto alle 21:00 e conclusione intorno alle 23:00. Questo timing potrebbe variare leggermente in base alla location e all’organizzazione specifica di ciascuna data.

Per chi desidera assistere agli eventi nelle piazze, è consigliabile arrivare con buon anticipo per assicurarsi una posizione ottimale. È sempre opportuno verificare eventuali modifiche di orario o location sui canali social ufficiali della band prima di mettersi in viaggio.