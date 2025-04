Concerti Limp Bizkit 2025: date, biglietti e scaletta

I Limp Bizkit hanno recentemente annunciato un nuovo ed entusiasmante tour che li vedrà esibirsi in Italia dopo ben nove anni di assenza dai palchi italiani. La celebre band statunitense, in attività dal 1994 e che ha ottenuto grande popolarità tra gli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, tornerà ad entusiasmare i fan con una performance dal vivo che includerà sia i grandi successi che i brani più recenti.

L’evento è particolarmente atteso dai numerosi fan italiani che non vedono l’ora di assistere nuovamente all’energia travolgente che il gruppo nu metal sa portare sul palco.

I Limp Bizkit hanno confermato un’unica data italiana per il loro attesissimo ritorno. Il concerto si terrà il 29 marzo 2025 presso l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. L’evento segna il loro ritorno sui palchi italiani dopo nove anni di assenza.

Biglietti e prezzi

I biglietti per assistere al concerto dei Limp Bizkit all’Unipol Arena sono disponibili su VivaTicket e presso tutti i punti vendita autorizzati sul territorio nazionale. Le prevendite sono state aperte a partire dalle ore 10:00 di venerdì 25 ottobre 2024 e al momento sono ancora acquistabili per tutti i fan che desiderano assicurarsi un posto per questo atteso ritorno della band americana in Italia dopo nove anni.

Per chi non vuole rischiare di rimanere senza, è consigliabile procedere all’acquisto con un certo anticipo, considerando il grande seguito che la band continua ad avere nel nostro paese.

Possibile scaletta

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2025 non sia ancora stata confermata, possiamo ipotizzare il repertorio basandoci sulle recenti esibizioni della band. I Limp Bizkit probabilmente includeranno i loro più grandi successi e qualche cover. Ecco una possibile setlist che potremmo ascoltare all’Unipol Arena:

Break Stuff

Master of Puppets

Hot Dog

Take a Look Around

My Generation

Livin’ It Up

Show Me What You Got

Nookie

Full Nelson

Behind Blue Eyes

Angel of Death

Thieves

Heart-Shaped Box / Smells Like Teen Spirit

Rollin’ (Air Raid Vehicle)

Boiler

My Way

Faith

Discografia

Durante la loro carriera, i Limp Bizkit hanno pubblicato sette album in studio che hanno segnato la scena nu metal e rock mondiale. Ecco la loro discografia completa:

1997 – Three Dollar Bill, Yall$

1999 – Significant Other

2000 – Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water

2003 – Results May Vary

2005 – The Unquestionable Truth (Part 1)

2011 – Gold Cobra

2021 – Still Sucks

Biografia e carriera

I Limp Bizkit sono un gruppo musicale statunitense formatosi a Jacksonville, Florida, nel 1994. La band, pioniera del genere nu metal, è composta da Fred Durst (voce), Wes Borland (chitarra), Sam Rivers (basso), John Otto (batteria) e DJ Lethal (giradischi).

Il loro successo esplose alla fine degli anni ’90 con l’album “Significant Other” e raggiunse l’apice con “Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water” nel 2000. Dopo un periodo di alti e bassi e cambi di formazione, la band è tornata sulla scena nel 2021 con l’album “Still Sucks”, riconfermando il proprio posto nella storia del rock alternativo.