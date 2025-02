Concerti Lucio Corsi 2025: date, biglietti e scaletta

Lucio Corsi ha svelato le date dei suoi attesi concerti per il 2025, notizia che ha entusiasmato i suoi fan in tutta Italia. Il cantautore toscano si esibirà in due eventi speciali, che faranno parte di importanti festival musicali del panorama nazionale.

Queste esibizioni rappresentano un’occasione unica per ascoltare dal vivo i brani del suo nuovo album, Volevo essere un duro, già apprezzato dal pubblico dopo il successo riscosso al Festival di Sanremo. Con uno stile inconfondibile e una presenza scenica affascinante, Corsi promette spettacoli intensi e ricchi di emozioni, in un’atmosfera coinvolgente e suggestiva.

Ecco le date confermate del tour di Lucio Corsi:

21 giugno 2025 – Roma – Ippodromo Capannelle (Rock in Roma)

– Roma – Ippodromo Capannelle (Rock in Roma) 7 settembre 2025 – Milano – Ippodromo Snai di San Siro (Milano Summer Festival)

Gli eventi si svolgeranno in location all’aperto, creando un’atmosfera unica e coinvolgente per il pubblico. Questi appuntamenti offrono un’opportunità imperdibile per assistere dal vivo all’energia e al talento del cantautore toscano.

Biglietti e prezzi

Sono disponibili due categorie di biglietti per i concerti di Lucio Corsi nel 2025:

Posto unico in piedi : 29 euro

: 29 euro PIT: 39 euro

I biglietti possono essere acquistati tramite i canali ufficiali di vendita, incluse le principali piattaforme online come TicketOne e i punti vendita autorizzati. Visto il grande interesse suscitato dagli eventi e il successo del tour, si consiglia di acquistare i biglietti con anticipo per evitare il rischio di sold-out.

Possibile scaletta dei concerti di Lucio Corsi

La scaletta ufficiale dei concerti di Lucio Corsi al Rock in Roma e al Milano Summer Festival 2025 non è stata ancora rivelata. Tuttavia, considerando il successo del suo ultimo album Volevo essere un duro e le sue esibizioni recenti, è probabile che l’artista presenti una selezione dei suoi brani più amati, inclusi alcuni classici e inediti.

Ecco una possibile scaletta delle canzoni che potrebbero essere eseguite durante i concerti (scaletta del tour 2023, a cui aggiungere sicuramente “Volevo essere un duro”):

Freccia Bianca

La bocca della verità

Amico vola via

Danza Classica

La gente che sogna

Un altro mondo

Trieste

Bigbuca

Orme

Astronave Giradisco

Senza Titolo

Francis Delacroix

La lepre

Onde

Testo statue

Hai un amico in me (Randy Newman)

La gente bassa (Randy Newman)

Medley (Maremma Amara, E non andar più via di Dalla)

La ragazza trasparente

Il lupo

Magia Nera

20th century boy (T. Rex)

Children of the revolution (T. Rex)

Glam Party

Ho un anno di più (Battisti)

Radio mayday

Cosa faremo da grandi?

Altalena boy

L’ultimo album di Lucio Corsi

Il nuovo album di Lucio Corsi, Volevo essere un duro, sarà disponibile a partire dal 21 marzo 2025. Il disco è attesissimo dai fan, soprattutto dopo l’eccezionale successo riscosso al Festival di Sanremo 2025, dove il brano omonimo si è classificato al secondo posto.

Con questo lavoro, il cantautore toscano esplora nuove sonorità, mantenendo il suo stile inconfondibile. I testi profondi e le melodie evocative accompagnano l’ascoltatore in un viaggio musicale intenso, tra racconti di vita e atmosfere sognanti.

L’album include brani che saranno probabilmente parte della scaletta dei concerti, rendendo i live un’esperienza emozionante per il pubblico. Tra influenze rock e contaminazioni sperimentali, Volevo essere un duro si preannuncia come un capitolo fondamentale nella carriera di Lucio Corsi.

Foto copertina via Rock in Roma