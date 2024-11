Concerti Mario Biondi 2024 nei teatri: date, biglietti e scaletta

Il cantante celebra il cantautorato italiano con un emozionante viaggio musicale nei principali teatri italiani.

Partito il 10 novembre 2024, il “Crooning – Italian Theaters Tour” di Mario Biondi sta registrando un grande successo di pubblico, confermando l’artista come uno dei più apprezzati interpreti del panorama musicale italiano e internazionale. Il progetto, che unisce la magia della musica soul all’atmosfera intima e ed elegante dei teatri, vuole celebrare il cantautorato italiano e i crooner che hanno fatto la storia.

In ogni spettacolo Biondi propone un repertorio che fonde brani iconici della tradizione italiana e internazionale con il suo stile inconfondibile. Tra le canzoni interpretate, spiccano “Pensiero stupendo” di Patty Pravo, “E tu come stai?” di Claudio Baglioni e “La donna cannone” di Francesco De Gregori, che Biondi reinterpreta con la sua voce calda e graffiante, capace di evocare le atmosfere dei grandi del soul americano.

Il tour è strettamente legato all’album Crooning Undercover, pubblicato alla fine del 2023, che ha segnato una nuova fase artistica per Mario Biondi. Da allora, l’artista si è esibito in più 100 concerti in oltre 20 Paesi, consolidando il suo successo anche a livello internazionale.

Nel mese di dicembre 2024, il tour proseguirà con nove appuntamenti in altrettante location per offrire al pubblico la possibilità di vivere un’esperienza musicale intima e coinvolgente. Tra le tappe previste, troviamo città come Torino, Napoli, Firenze e Milano.

Ecco il calendario completo:

3 dicembre : Teatro Comunale, Monfalcone

: Teatro Comunale, Monfalcone 5 dicembre : Teatro Colosseo, Torino

: Teatro Colosseo, Torino 6 dicembre : Teatro Toniolo, Mestre

: Teatro Toniolo, Mestre 8 dicembre : Teatro Augusteo, Napoli

: Teatro Augusteo, Napoli 10 dicembre : Teatro Duse, Bologna

: Teatro Duse, Bologna 11 dicembre : Teatro Arcimboldi, Milano

: Teatro Arcimboldi, Milano 13 dicembre : Teatro Astra, Schio

: Teatro Astra, Schio 14 dicembre : Teatro Verdi, Firenze

: Teatro Verdi, Firenze 15 dicembre: Teatro della Corte Ivo Chiesa, Genova

Biglietti, prezzi dei concerti 2024 di Mario Biondi: come partecipare

I biglietti per i concerti del “Crooning – Italian Theaters Tour” sono acquistabili sia presso i punti vendita fisici che online, attraverso la piattaforma TicketOne. I prezzi variano in base alla città e al settore scelto: per la tappa di Milano al Teatro Arcimboldi, per esempio, si parte da 34,50 euro (settore con visibilità limitata) fino a 74,70 euro per i posti in Platea Gold; al costo del biglietto vanno poi aggiunte le commissioni di prevendita.

Scaletta dei concerti nei teatri di Mario Biondi

Per quanto riguarda la scaletta, Mario Biondi ha promesso una selezione diversa per ogni concerto, rendendo ogni esibizione un’esperienza unica. Tuttavia, basandosi sul concerto di Pescara del 17 novembre, i fan possono aspettarsi brani come “La voglia la pazzia”, “Dindi”, “La donna cannone” e il celebre “This is what you are”. Il tutto con un mix di classici soul, jazz e reinterpretazioni della tradizione italiana.

Il tour “Crooning – Italian Theaters Tour” non è solo un omaggio al cantautorato italiano, ma anche una celebrazione del ruolo del crooner nella musica. Mario Biondi, con il suo stile e la sua voce unica, riporta in scena la magia di artisti come Frank Sinatra e Bing Crosby, senza dimenticare di celebrare grandi artisti italiani.