Concerti Mostro 2025: date, biglietti e scaletta

Mostro, uno dei rapper più influenti della scena musicale italiana, ha annunciato un attesissimo tour che lo vedrà protagonista sui palchi di diverse città italiane nell’ottobre 2025. I fan del celebre artista romano stanno già segnando sul calendario queste date per non perdere l’occasione di assistere alle sue energiche performance dal vivo.

Gli show, previsti della durata di circa un’ora e mezza, promettono di racchiudere sia i brani che hanno segnato la carriera del rapper sia le tracce più recenti del suo repertorio.

Il tour toccherà sei importanti città italiane, portando l’inconfondibile stile di Mostro dal nord al sud del paese. Il concerto inizierà indicativamente alle 21:00 per concludersi intorno alle 22:25, offrendo ai presenti un’esperienza musicale intensa e coinvolgente con l’esecuzione di numerosi successi, inclusi i brani dell’album “The Illest 3” che hanno conquistato il pubblico.

Il tour 2025 di Mostro attraverserà l’Italia da nord a sud con sei appuntamenti in location selezionate per offrire la migliore esperienza ai fan. Il viaggio musicale inizierà il 2 ottobre al Viper di Firenze, per poi spostarsi il 4 ottobre all’Atlantico di Roma. Il giorno successivo, 5 ottobre, Mostro si esibirà al Duel Club di Pozzuoli, in provincia di Napoli.

Dopo una breve pausa, il tour riprenderà il 7 ottobre all’Alcatraz di Milano, seguito dall’esibizione dell’8 ottobre al Teatro della Concordia di Venaria Reale, vicino Torino. La tournée si concluderà il 10 ottobre alla Hall di Padova.

Si prevede che ogni concerto inizierà alle 21:00 e terminerà intorno alle 22:25, offrendo ai fan quasi un’ora e mezza di spettacolo ad alta intensità.

Biglietti e prezzi

I biglietti per il tour 2025 di Mostro saranno disponibili sui principali circuiti di prevendita online come TicketOne, Ticketmaster e Vivaticket. La vendita generale dovrebbe aprire nelle prossime settimane, con una possibile prevendita riservata ai fan club o agli iscritti alle newsletter ufficiali dell’artista.

È consigliabile seguire i canali social ufficiali di Mostro per rimanere aggiornati sull’apertura delle prevendite e non perdere l’opportunità di assicurarsi un posto. I prezzi varieranno in base alla location e al settore scelto, con opzioni che generalmente spaziano dai 25€ per i posti in piedi fino ai 45€ per eventuali esperienze VIP o meet & greet.

Possibile scaletta

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2025 non sia ancora stata divulgata, possiamo fare riferimento al repertorio eseguito nei concerti precedenti. Basandoci sulle esibizioni più recenti, è probabile che Mostro includerà gran parte dell’album “The Illest 3” insieme ad altri successi della sua carriera.

I brani dell’album “The Illest 3” che potrebbero essere eseguiti sono:

The Illest Intro

Underrated

Niente pioggia niente fiori

Rappresento

Aquiloni

Un momento per favore

Delusioni

Da paura

Porte chiuse

Noodles

Le chiavi di casa

Exit

Bottiglie rotte

Vomito

Se passi di qui

Oltre a questi, è ragionevole aspettarsi alcuni dei suoi classici più amati come:

Cani bastardi

Memorie di una sconfitta pt2

Diavolo magro

Nicotina

Trema la terra

Strike

Sai che cavolo me ne frega

Fumo ancora

Nostradamus

Madafucka

La città

Un po’ depresso

Durata dello spettacolo

L’esperienza live di Mostro si preannuncia intensa e coinvolgente, con una durata complessiva dello spettacolo di poco meno di un’ora e mezza. Secondo le indicazioni, i concerti inizieranno generalmente alle ore 21:00 per concludersi intorno alle 22:25.

Questa tempistica consente all’artista di proporre un set completo che include sia i brani del suo ultimo album che i successi più amati dal pubblico. Lo show è strutturato in modo da alternare momenti di grande energia con intermezzi più rilassati, garantendo un flusso dinamico che mantiene alta l’attenzione degli spettatori per tutta la durata dell’esibizione.