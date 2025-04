Concerti Nayt 2025: date, biglietti e scaletta

Nayt, all’anagrafe William Mezzanotte, ha recentemente annunciato un nuovo tour che si svilupperà nel corso del prossimo anno per culminare in autunno con un atteso concerto al Forum. L’artista, divenuto punto di riferimento nella scena hip hop italiana, porterà la sua musica in diverse città italiane, offrendo ai fan l’opportunità di ascoltare dal vivo i brani che hanno segnato la sua carriera e le nuove produzioni.

Questo tour rappresenta un importante traguardo per il rapper iserniese, confermando la sua crescente popolarità nel panorama musicale nazionale.

Dettagli del tour e scaletta

Il tour di Nayt toccherà numerose città durante l’estate, con tappe a Pistoia, Bologna, Lignano, Marostica, Genova, Baia Domizia, Bari, Catania, Termoli e Castiglioncello. In autunno, si esibirà in due eventi chiave: il 23 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e il 25 ottobre all’Unipol Forum di Milano.

Scaletta 2023

Fragile

Tutto normale

Guerra dentro

A Silvia

Da zero

Gli occhi della tigre

Romantico finale

La mia noia

Favolacce

Passerà

Paraguai

Collana

Sorpresa

Musica ovunque

Piove

Effetto domino

Cosa conta davvero

Tutto il resto è noi

Tuttok

Cazzi miei

Mortale

Cose che non vuoi sentirti dire

Fatto da solo

I biglietti del Tour di Nayt si trovano in vendita su TicketOne, ad un prezzo minimo di circa 40€. Sono attualmente disponibili.

Biografia dell’artista

Nayt nasce a Isernia il 9 novembre 1994. La sua passione per l’hip hop si manifesta presto, portandolo a comporre i primi testi nel 2009. Il vero punto di svolta nella sua carriera arriva nel 2011 quando, a soli 17 anni, pubblica il singolo “No Story” che attira immediatamente l’attenzione della scena rap italiana.

Nel 2012 firma per l’etichetta indipendente 40 Ladroni Records, iniziando ufficialmente il suo percorso professionale che lo porterà a diventare uno degli artisti più influenti del panorama hip hop italiano contemporaneo.

Discografia ed evoluzione artistica

Il percorso musicale di Nayt inizia ufficialmente nel 2012 con l’album “Nayt One” pubblicato sotto l’etichetta 40 Ladroni Records. La sua carriera prosegue con “Raptus” (2015) e “Un bacio” (2016), ma è con la trilogia “Raptus” che conquista definitivamente pubblico e critica: “Raptus 2” (2017) raggiunge la vetta delle classifiche italiane, seguito dal successo di “Raptus 3” (2019).

Negli anni successivi, l’artista esplora sonorità più melodiche con “Mood” (2020) e “Doom” (2021), fino all’ultimo lavoro “Habitat” (2023), che consolida la sua evoluzione da rapper puro a artista più versatile e sperimentale.