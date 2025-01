Concerti Nek 2025: date, biglietti e scaletta

Il cantautore riprende il suo percorso solista dopo il successo della tournée con Francesco Renga. Ecco tutte le informazioni su biglietti, tappe e scaletta dei prossimi concerti estivi.

Dopo il tour condiviso con Francesco Renga, Nek si prepara a tornare protagonista con una nuova serie di concerti che lo porteranno in giro per l’Italia durante l’estate 2025. Il cantante di “Laura non c’è” e “Fatti avanti amore” riprenderà così la sua carriera da solista con una tournée che attraverserà diverse regioni italiane, toccando città e location suggestive.

Ecco il calendario ufficiale delle date annunciate per il tour 2025 di Nek:

9 luglio – Mirano (VE) – Mirano Summer Festival

– Mirano (VE) – Mirano Summer Festival 18 luglio – Cervere (CN) – Anima Festival – Anfiteatro dell’Anima

– Cervere (CN) – Anima Festival – Anfiteatro dell’Anima 19 luglio – Vigevano (PV) – Vigevano in Castello – Castello Sforzesco

– Vigevano (PV) – Vigevano in Castello – Castello Sforzesco 25 luglio – Porto Recanati (MC) – Arena Beniamino Gigli

– Porto Recanati (MC) – Arena Beniamino Gigli 27 luglio – Castellana Grotte (BA) – Piazze D’Estate – Largo Porta Grande

– Castellana Grotte (BA) – Piazze D’Estate – Largo Porta Grande 2 agosto – Breno (BS) – Vallecamonica Summer Music 2025 – Stadio Comunale Tassara

– Breno (BS) – Vallecamonica Summer Music 2025 – Stadio Comunale Tassara 6 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD) – Arena Alpe Adria

– Lignano Sabbiadoro (UD) – Arena Alpe Adria 9 agosto – Bard (AO) – Forte di Bard

– Bard (AO) – Forte di Bard 13 agosto – Marina di Pietrasanta (LU) – Teatro La Versiliana

– Marina di Pietrasanta (LU) – Teatro La Versiliana 16 agosto – Acri (CS) – Teatro di Acri

– Acri (CS) – Teatro di Acri 19 agosto – Zafferana Etnea (CT) – Anfiteatro Falcone e Borsellino

I biglietti per tutti gli appuntamenti sono già disponibili su Ticketone, piattaforma ufficiale per l’acquisto delle prevendite.

Scaletta dei concerti: cosa aspettarsi dal live di Nek nel 2025

Attualmente non è stata ancora pubblicata una scaletta ufficiale per i concerti del 2025, ma è probabile che il cantautore modenese eseguirà alcuni dei suoi più grandi successi, attingendo sia dal repertorio solista che da quello condiviso con Francesco Renga nella recente tournée.

Ripercorriamo brevemente le scalette dei suoi concerti più recenti:

Scaletta Renga-Nek 2024

Se io non avessi te

Guardami amore

Se una regola c’è

L’infinito più o meno

Ci sarai

Uno di questi giorni

Dimmi cos’è

Pazzo di te

Il mio giorno più bello nel mondo

Sei grande

Era una vita che ti stavo aspettando

A un isolato da te

Sul treno

Lascia che io sia

Migliore

Ci sei tu

Un’ora in più

Senza vento

Almeno stavolta

Vivendo adesso

Sei solo tu

dolce vita

Angelo

Fatti avanti amore

La tua bellezza

Laura non c’è

Se telefonando…

Il solito lido

Meravigliosa (la Luna)

Negli ultimi anni Nek ha proposto diverse variazioni delle sue setlist, includendo versioni acustiche e reinterpretazioni di brani celebri, per cui sarà interessante scoprire quali sorprese riserverà ai suoi fan in questo nuovo tour.

Chi è Nek: una carriera tra musica e televisione

Filippo Neviani, in arte Nek, è nato il 6 gennaio 1972 a Sassuolo (MO) ed è attivo sulla scena musicale italiana dagli anni ’90. La sua carriera è iniziata come membro di band locali come i Winchester e i White Lady, per poi decollare nel 1992 con l’uscita del suo album di debutto da solista, intitolato semplicemente “Nek”.

Il vero successo arriva nel 1997 quando partecipa al Festival di Sanremo con la canzone “Laura non c’è”, che diventa un tormentone internazionale. Nel corso degli anni ha poi pubblicato 14 album in studio, spaziando dal pop al rock con influenze elettroniche.

Nel 2015 il ritorno a Sanremo con “Fatti avanti amore” segna un altro momento chiave della sua carriera, portandolo al secondo posto nella competizione e consolidando il suo status di hitmaker. Parallelamente alla musica, negli ultimi anni Nek ha esplorato anche il mondo della televisione, conducendo il programma “Dalla Strada al Palco” su Rai 2.