Concerti Olivia Rodrigo nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Olivia Rodrigo in concerto

Oggi, l’artista Olivia Rodrigo, vincitrice di tre Grammy Awards, ha annunciato il tanto atteso GUTS World Tour in supporto del suo secondo album in studio, “GUTS”, pubblicato l’8 settembre 2024 tramite Geffen Records con il plauso della critica. Prodotto da Live Nation, il tour mondiale del 2024, composto da 57 date, ha iniziato venerdì 23 febbraio 2024 a Palm Springs, CA, presso l’Acrisure Arena, con concerti previsti in tutto il Nord America e in Europa. Tra le città toccate dal tour ci sono Miami, Toronto, New York, Londra, Amsterdam, Parigi, e molte altre, concludendosi con due spettacoli il 13 e 14 agosto 2024 al Kia Forum di Los Angeles. Alcune date del tour vedranno la partecipazione di The Breeders, PinkPantheress, Chappell Roan e Remi Wolf.

Dopo l’enorme successo del suo tour di debutto del 2022, The SOUR Tour, il GUTS World Tour sarà il primo tour nelle arene per Olivia Rodrigo, portandola a esibirsi in luoghi iconici di tutto il mondo come il Madison Square Garden, il Kia Forum, lo Sportpaleis, The O2 e altri. Durante questo tour, Olivia si esibirà per più serate in varie città, inclusi due concerti a New York, Los Angeles e Londra.

29 giugno, Casalecchio di Reno, Unipol Arena;

24 e 25 maggio, Amsterdam;

28 maggio, Fornebu, Norvegia;

30 maggio, København S, Danimarca;

1 giugno, Berlino, Germania;

4 giugno, Amburgo, Germania;

5 giugno, Francoforte, Germania;

7 giugno, Monaco, Germania;

11 giugno, Zurigo, Svizzera;

12 giugno, Colonia, Germania;

14 giugno, Parigi, Francia;

18 giugno, Barcellona, Spagna;

20 giugno, Madrid, Spagna;

22 giugno, Lisbona, Portogallo;

Scaletta del concerto a Milano nel 2022

GUTS (spilled) tracklist:

1. all-american bitch

2. bad idea right?

3. vampire

4. lacy

5. ballad of a homeschooled girl

6. making the bed

7. logical

8. get him back!

9. love is embarrassing

10. the grudge

11. pretty isn’t pretty

12. teenage dream

13. obsessed

14. girl i’ve always been

15. scared of my guitar

16. stranger

17. so american

I biglietti

I biglietti per i concerti di Olivia Rodrigo sono già disponibili e i prezzi variano in base alla città. Tuttavia, è possibile acquistarli online sui siti autorizzati o direttamente fisicamente nei punti vendita della varie città italiane.

Per l’unico concerto che si terrà in Italia i prezzi dei biglietti sono i seguenti