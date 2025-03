Concerti PFM 2025: date, biglietti e scaletta

La Premiata Forneria Marconi, meglio conosciuta come PFM, ha annunciato l’attesissimo tour per il 2025: una nuova occasione per rivivere dal vivo le emozioni di una delle band più influenti della musica italiana ed internazionale. Questo spettacolo rappresenta un’opportunità unica per riscoprire sia il vasto repertorio del gruppo, sia l’indimenticabile collaborazione con Fabrizio De André, che ha segnato profondamente la storia della musica italiana.

I concerti, come sempre coinvolgenti e intensi, vedranno la band eseguire alcuni dei brani più amati dai fan, come i celebri “Impressioni di settembre”, “È festa” e “Il pescatore”. Il tour è pensato per soddisfare tanto gli appassionati storici quanto il pubblico più giovane, offrendo performance ricche di energia, talento e intensa emozione.

27 luglio 2025 – Ricaldone – Piazzale Tre Secoli

– Piazzale Tre Secoli 20 agosto 2025 – Bisceglie – SvevArena

– SvevArena 21 agosto 2025 – Mesagne – Piazza Orsini del Balzo

– Piazza Orsini del Balzo 29 dicembre 2025 – Roma – Auditorium della Conciliazione

– Auditorium della Conciliazione 10 gennaio 2026 – Firenze – Teatro Cartiere Carrara

– Teatro Cartiere Carrara 12 gennaio 2026 – Torino – Teatro Alfieri

– Teatro Alfieri 13 gennaio 2026 – Milano – Teatro Dal Verme

Biglietti PFM 2025: vendita e consigli per l’acquisto

I biglietti per assistere ai concerti della PFM nel 2025 possono essere acquistati sui principali circuiti di vendita online, primo fra tutti TicketOne. La prevendita è già iniziata ed è altamente consigliabile assicurarsi in anticipo i biglietti, soprattutto considerando il vasto seguito e il rischio concreto di un rapido esaurimento degli ingressi disponibili.

Per evitare brutte sorprese e sold out, gli utenti potranno monitorare costantemente la disponibilità collegandosi con regolarità ai siti ufficiali di vendita; in modalità online, infatti, è possibile verificare in tempo reale la situazione aggiornata dei posti ancora liberi. Si raccomanda di utilizzare esclusivamente canali autorizzati per evitare situazioni spiacevoli legate al secondary ticketing.

Scaletta prevista dei concerti

Questa la possibile scaletta 2025:

Bocca di rosa

La guerra di Piero

Andrea

Un giudice

Rimini

Giugno ’73

Universo e terra (Preludio)

L’infanzia di Maria

La tentazione

Il sogno di Maria

Maria nella bottega di un falegname

Il testamento di Tito

Zirichiltaggia

La canzone di Marinella

Volta la carta

Amico fragile

Il pescatore

È festa

Impressioni di Settembre

Formazione della band e ospiti speciali

Per il tour della PFM del 2025, i fan potranno apprezzare sul palco una formazione consolidata e di grande esperienza. Alla guida del gruppo c’è l’instancabile Franz Di Cioccio, batterista e voce storica della band, accompagnato dall’indispensabile Patrick Djivas al basso. Il talento versatile di Lucio Fabbri impreziosirà il concerto con le note del suo violino, oltre a occuparsi delle seconde tastiere e delle armonie vocali.

Alle tastiere si aggiunge la bravura di Alessandro Scaglione, membro ormai stabile con una grande capacità nel sostenere i cori. La chitarra elettrica sarà affidata a Giacomo Castellano, mentre al fianco di Franz Di Cioccio, alla seconda batteria, si schiererà Eugenio Mori, creando un potente impatto ritmico live. Completano l’offerta musicale due ospiti molto amati dal pubblico: Flavio Premoli, musicista originale della band, il quale delizierà i fan al pianoforte, ai sintetizzatori moog e alle parti vocali, e Luca Zabbini, che contribuirà alla performance alternandosi tra tastiere, chitarra e canto.

Durata dei concerti

Gli spettacoli della PFM durante il tour 2025 avranno una durata indicativa di circa due ore. I concerti prenderanno il via generalmente alle ore 21:00 e termineranno approssimativamente verso le 23:00. È consigliabile giungere con un certo anticipo presso la sede dell’evento per assicurarsi di prendere posto comodamente e non perdere nemmeno un minuto del concerto.

Breve storia della PFM e tappe fondamentali della carriera

La Premiata Forneria Marconi nasce ufficialmente nel 1972 dall’incontro di talentuosi musicisti provenienti da differenti esperienze musicali e diventa rapidamente uno dei simboli più significativi della musica progressive-rock italiana. Il successo arriva già con il primo album “Storia di un minuto”, uscito lo stesso anno e considerato un capolavoro del prog-rock italiano, che contiene brani storici come “Impressioni di Settembre” ed “È festa”.

Oltre al grande consenso nazionale, la band riceve presto riconoscimenti a livello internazionale, diventando uno dei gruppi italiani più famosi nel mondo e incidendo diversi album anche in inglese destinati al mercato straniero. Tra questi spiccano “Photos of Ghosts” (1973) e “The World Became the World” (1974), che permettono alla band di effettuare tour negli Stati Uniti e in Europa, consolidando la propria fama a livello internazionale.

Negli anni successivi, la PFM intraprende numerose collaborazioni con importanti artisti, fra cui spicca quella con Fabrizio De André. La leggendaria tournée del 1978-1979 e il conseguente album dal vivo, “Fabrizio De André in concerto – Arrangiamenti PFM”, segnano un momento imprescindibile nella carriera della band e nella storia della musica italiana.

In oltre cinquant’anni di attività e dopo diversi cambi di formazione, la PFM continua a essere un punto di riferimento per generazioni di appassionati, grazie a uno stile unico e sempre originale che unisce tecnica, emozione e creatività.

Foto copertina via Wikimedia Commons