Concerti Post Malone 2025: date, biglietti e scaletta

Post Malone ha annunciato un nuovo tour mondiale per il 2025, con una tappa attesissima anche in Italia. Dopo cinque anni dalla sua ultima esibizione nel nostro paese, il celebre artista tornerà a esibirsi dal vivo, regalando ai fan un’esperienza straordinaria.

Con il successo dei suoi brani più iconici e delle ultime hit, il concerto promette di essere un evento imperdibile. Gli spettatori avranno l’opportunità di ascoltare dal vivo canzoni che hanno segnato la carriera di Post Malone, in uno show che si preannuncia coinvolgente ed emozionante.

Il tour di Post Malone nel 2025 farà tappa in diverse città, offrendo ai fan l’opportunità di assistere a un evento imperdibile. In Italia, il rapper si esibirà a Milano durante l’estate.

Ecco la data confermata per il nostro paese:

27 agosto 2025 | Milano, Ippodromo Snai San Siro

Biglietti e prezzi

I biglietti per i concerti di Post Malone sono acquistabili tramite TicketOne. Vista la grande richiesta, è consigliabile comprarli in anticipo per assicurarsi un posto.

Le vendite per la data italiana sono già aperte e i prezzi variano in base alla tipologia di posto e alla disponibilità. Per dettagli aggiornati su costi e categorie di biglietti, è possibile consultare il sito ufficiale di vendita.

Possibile scaletta del concerto

Anche se la setlist ufficiale per il tour 2025 non è stata ancora rivelata, è probabile che Post Malone esegua alcuni dei suoi più grandi successi. Basandoci sulle recenti esibizioni live, la scaletta 2025 potrebbe essere la seguente:

Circles

What Don’t Belong to Me

Losers

Chemical

Psycho

White Iverson

I Fall Apart

Two Hearts

Yours

Better Now

rockstar

I Had Some Help

Congratulations

Sunflower

Questi brani hanno segnato la sua carriera e sono tra i più amati dal pubblico. Naturalmente, la setlist potrebbe subire variazioni a seconda della data e della location del concerto.

Durata del concerto

La durata del concerto di Post Malone, basandoci sulle performance delle tappe americane, è di circa due ore. Tuttavia, questo tempo potrebbe variare a seconda della location e della scaletta della serata. I fan possono aspettarsi un’esperienza intensa e coinvolgente, con un mix equilibrato di brani iconici e successi più recenti.

Foto copertina via Wikimedia Commons