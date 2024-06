Concerti Queens of the Stone Age nel 2024: date, biglietti e scaletta

Dopo una lunga attesa, nell’estate del 2024 i Queens Of The Stone Age torneranno a calcare i palcoscenici italiani per tre grandi concerti: il 4 luglio a Roma presso l’Auditorium Parco della Musica – Cavea, il 5 luglio a Bassano del Grappa (VI) alla Villa Ca’ Cornaro durante l’AMA Music Festival e il 6 luglio a Milano all’Ippodromo SNAI San Siro per gli I-Days 2024, dove si esibiranno insieme ai Royal Blood.

Le tappe del tour dei Queens of the Stone Age nel 2024

La tournée dei Queens Of The Stone Age prevede numerosi concerti in diverse città e festival prestigiosi. Ecco la lista completa:

18 giugno 24 ‒ A Coruna, ES ‒ Coliseum Da Coruña

20 giugno 24 ‒ Madrid, ES ‒ Noches Del Botanico at Jardines Del Botanico

21 giugno 24 ‒ Vitoria~Gasteiz, ES ‒ Azkena Rock Festival

23 giugno 24 ‒ Fuengirola, ES ‒ Marenostrum

26 giugno 24 ‒ Barcellona, ES ‒ Alma Festival

28 giugno 24 ‒ St. Gallen, CH ‒ Openair St.Gallen

30 giugno 24 ‒ Clisson, FR ‒ Hellfest

04 luglio 24 ‒ Roma, IT ‒ Roma Summer Fest

05 luglio 24 ‒ Bassano Del Grappa, IT ‒ Ama Music Festival

06 luglio 24 ‒ Milano, IT ‒ I-Days

10 luglio 24 ‒ Vitrolles, FR ‒ Jardin Sonore Festival

13 luglio 24 ‒ Trenčín, SK ‒ Pohoda Festival

16 luglio 24 ‒ Berlino, DE ‒ Zitadelle Spandau

17 luglio 24 ‒ Ostrava, CZ ‒ Colours Of Ostrava

18 luglio 24 ‒ Vienna, AT ‒ Metastadt Open Air

20 luglio 24 ‒ Transilvania, RO ‒ Electric Castle

23 luglio 24 ‒ Zagabria, HR ‒ Šrc Šalata

24 luglio 24 ‒ Zagabria, HR ‒ Šrc Šalata

27 luglio 24 ‒ Atene, GR ‒ Athensrocks Festival 2024

08 agosto 24 ‒ Gothenburg, SE ‒ Way Out West Festival

09 agosto 24 ‒ Oslo, NO ‒ Oya Festival

10 agosto 24 ‒ Copenhagen, DK ‒ Syd For Solen

15 agosto 24 ‒ Charleville-Merieres, FR ‒ Cabaret Vert Festival

16 agosto 24 ‒ Biddinghuizen, NL ‒ Lowlands Festival

18 agosto 24 ‒ Hasselt, BE ‒ Pukkelpop

21 agosto 24 ‒ Villar De Mouros, PT ‒ Vilar De Mouros Festival

28 settembre 24 ‒ Boston, MA, US ‒ MGM Music Hall At Fenway

29 settembre 24 ‒ Bridgeport, CT, US ‒ Soundside Music Festival

01 ottobre 24 ‒ Cincinnati, OH, US ‒ The Andrew J Brady Music Center

02 ottobre 24 ‒ Chicago, IL, US ‒ Huntington Bank Pavilion At Northerly Island

04 ottobre 24 ‒ Madison, WI, US ‒ Breese Stevens Field

06 ottobre 24 ‒ Memphis, TN, US ‒ Mempho Music Festival

I biglietti per i concerti dei Queens Of The Stone Age sono già disponibili su Ticketone e in tutti i punti vendita autorizzati. Vista l’alta domanda, si consiglia di acquistare i biglietti con anticipo e di utilizzare solo i canali ufficiali per evitare possibili truffe.

La scaletta dei concerti dei Queens Of The Stone Age nel 2024

Si pensa che la scaletta dei concerti dei Queens Of The Stone Age per il 2024 segua quella già proposta nei concerti nel 2023, includendo alcuni dei loro brani più celebri:

No One Knows The Lost Art of Keeping a Secret Smooth Sailing My God Is the Sun Emotion Sickness If I Had a Tail Burn the Witch Carnavoyeur The Way You Used to Do Better Living Through Chemistry Sick, Sick, Sick I Sat by the Ocean Paper Machete Make It Wit Chu Little Sister

Encore:

In the Fade God Is in the Radio Go With the Flow A Song for the Dead

Chi sono i Queens Of The Stone Age

I Queens of the Stone Age (QOTSA) sono un gruppo musicale rock americano nato a Palm Desert, California, nel 1996 grazie a Josh Homme, ex chitarrista dei Kyuss, al bassista Nick Oliveri e al batterista Alfredo Hernández; negli anni la formazione ha subito numerosi cambiamenti e oggi Homme è l’unico membro originale rimasto. La band è conosciuta per un distintivo sound stoner rock, caratterizzato da riff pesanti, testi profondi e un’atmosfera desertica.

Attualmente, i QOTSA hanno all’attivo sette album in studio, tutti acclamati dalla critica. “Songs for the Deaf” del 2002 è l’album di maggior successo commerciale, con oltre 1,5 milioni di copie vendute negli Stati Uniti; nel 2023, dopo anni di silenzio, hanno pubblicato un nuovo lavoro. Sono rinomati per gli energici concerti dal vivo, descritti come “esplosioni di energia rock ‘n’ roll”.