Concerti Raf 2025: date, biglietti e scaletta

Nel 2025 Raf celebra un importante anniversario: i quarant’anni dal successo planetario di “Self Control”, brano che ha segnato la sua carriera e lo ha consacrato come uno dei protagonisti della musica italiana. Per festeggiare questa ricorrenza, Raffaele Riefoli – questo il vero nome dell’artista pugliese – ha organizzato un tour speciale intitolato “Self Control 40th Anniversary“, che toccherà i principali teatri italiani. Un’occasione imperdibile per i fan che potranno rivivere le emozioni dei suoi più grandi successi e ascoltare dal vivo anche i brani del suo nuovo album “La mia Casa”, pubblicato quest’anno dopo nove anni di silenzio discografico. Il cantautore, noto per hit come “Cosa resterà degli anni ’80”, “Ti pretendo” e “Infinito”, porterà sul palco uno spettacolo che ripercorre quattro decenni di carriera, mescolando nostalgia e novità in un viaggio musicale che attraversa generazioni diverse. Gli spettacoli, divisi tra una data estiva e un tour autunnale più corposo, rappresentano un momento di celebrazione per un artista che ha saputo reinventarsi mantenendo sempre la propria identità musicale.

Ecco le date confermate del tour di Raf per il 2025:

Tour estivo

23 maggio – MILANO – Teatro Arcimboldi

Tour autunnale

4 novembre – FIRENZE – Teatro Cartiere Carrara

– Teatro Cartiere Carrara 8 novembre – TORINO – Teatro Colosseo

– Teatro Colosseo 13 novembre – BOLOGNA – Teatro Duse

– Teatro Duse 21 novembre – PADOVA – Gran Teatro Geox

– Gran Teatro Geox 22 novembre – BRESCIA – Teatro Clerici

– Teatro Clerici 28 novembre – ROMA – Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

– Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone 3 dicembre – NAPOLI – Teatro Augusteo

– Teatro Augusteo 4 dicembre – BARI – Teatro Team

Biglietti e prezzi

I biglietti per assistere al Self Control 40th Anniversary Tour di Raf sono già disponibili in vendita. Gli appassionati possono acquistare i tagliandi attraverso i principali circuiti di prevendita online come TicketOne, TicketMaster e presso i punti vendita autorizzati sul territorio nazionale. I prezzi variano in base alla città e alla tipologia di posto scelto, con diverse fasce che permettono a tutti i fan di partecipare a questo evento celebrativo. Il prezzo base è di solito di 39€.

Per i fan più appassionati sono disponibili anche pacchetti VIP che includono posti nelle prime file e possibilità di un breve incontro con l’artista. È consigliabile acquistare i biglietti con anticipo, considerando che le date già annunciate stanno registrando un notevole interesse da parte del pubblico, desideroso di rivivere dal vivo i grandi successi di uno dei protagonisti della musica italiana degli ultimi quarant’anni.

Possibile scaletta Raf 2025

Sebbene la scaletta ufficiale possa variare da concerto a concerto, ecco la scaletta del Self Control 40th Tour 2025 basata sulle prime esibizioni:

Un’emozione inaspettata

Due

Non è mai un errore

Passeggeri distratti

Liberi

Malinverno

Gente di mare

Cosa resterà degli anni ’80

Stai con me

La mia casa

Sei la più bella del mondo

Come una favola

Iperbole

Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è

Per tutto il tempo

Show Me the Way to Heaven

Il battito animale

Cherie

Tanta voglia di te

Ti pretendo

Self Control

Con le mani su

Infinito

L’ultimo album

“La mia Casa” rappresenta il grande ritorno discografico di Raf, segnando la fine di un silenzio durato ben nove anni dall’ultima pubblicazione in studio. Questo nuovo progetto musicale arriva in concomitanza con le celebrazioni per il quarantennale di “Self Control”, il brano che nel 1984 lo ha portato alla ribalta internazionale definendo la sua carriera artistica.

L’album racchiude l’essenza musicale dell’artista pugliese, offrendo un perfetto equilibrio tra le sonorità che lo hanno sempre contraddistinto e nuove sperimentazioni sonore che dimostrano la sua continua evoluzione artistica. Alcuni brani dell’album, come “La mia casa” che dà il titolo alla raccolta, sono già presenti nella scaletta del tour celebrativo, permettendo ai fan di ascoltare dal vivo queste nuove composizioni.

Il disco rappresenta non solo un ritorno alle scene discografiche, ma anche una riflessione personale dell’artista sul proprio percorso, come suggerito dal titolo stesso che evoca un senso di appartenenza e intimità. Con questa nuova pubblicazione, Raf dimostra ancora una volta la sua rilevanza nel panorama musicale italiano, mantenendo intatta la qualità artistica che lo ha sempre caratterizzato.

Biografia e carriera

Raffaele Riefoli, conosciuto come Raf, nasce a Margherita di Savoia, in provincia di Foggia, il 29 settembre 1959. La sua carriera musicale inizia nel 1982 quando si trasferisce a Londra, immergendosi nella vibrante scena new wave della capitale inglese. In questo periodo pubblica il suo primo singolo con lo pseudonimo “Rip”, intitolato “Non gioco più”.

Il vero successo arriva nel 1984 con la pubblicazione di “Self Control”, brano che lo consacra come uno dei cantautori italiani più promettenti. Gli anni Ottanta rappresentano un periodo d’oro per Raf, che pubblica una serie di album di grande successo: “Cafè Caracas” (1984), “Il tocco magico” (1985), “Non è un film” (1986), “In carne ed ossa” (1987).

La sua discografia comprende numerosi album di successo che hanno segnato diverse generazioni di ascoltatori. Le sue canzoni, caratterizzate da melodie orecchiabili, testi poetici e una voce inconfondibile, hanno conquistato il pubblico italiano portandolo in cima alle classifiche per molti anni.

Negli ultimi anni, Raf ha collaborato in tour con Umberto Tozzi, prima di annunciare nel 2024 i concerti celebrativi per il quarantennale di “Self Control”, parallelamente all’uscita del suo nuovo album “La mia Casa”, che segna il suo ritorno discografico dopo nove anni di silenzio.