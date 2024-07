Concerti Renato Zero nel 2024: Date, Biglietti e Scaletta

Renato Zero è instancabile: dopo il sold out dei concerti di Firenze e Roma e il grande successo delle date di Bari, Napoli e Santa Margherita di Pula, il cantante ha annunciato le nuove date che dal 29 settembre lo vedranno sui palchi più importanti d’Italia fino al gran finale a Roma il 10 novembre.

“AUTORITRATTO – I CONCERTI EVENTO 2024” vedranno Renato Zero esibirsi in 14 date da non perdere. Vediamo le tappe nel dettaglio:

– 29 e 30 settembre: Forum d’Assago (Milano)

– 5 e 6 ottobre: Inalpi Arena (Torino)

– 9 ottobre: Modigliani Forum (Livorno)

– 12 e 13 ottobre: Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna)

– 16 e 17 ottobre: Palaunical (Mantova)

– 26 ottobre: Vitifrigo Arena (Pesaro)

– 29 ottobre: Palabarton (Perugia)

– 2 novembre: Palasele di Eboli (Napoli)

– 6 novembre: Palarescfina (Messina)

– 10 novembre: Palazzo dello Sport (Roma) – Gran finale

I biglietti sono disponibili online su renato zero.com e vivaticket.com e in tutti i punti vendita autorizzati vivaticket.

La scaletta dei concerti di Renato Zero nel 2024

È probabile che la scaletta del tour ricalchi quella della data zero all’Arena della Vittoria di Bari il 14 giugno. Ecco quindi le probabili canzoni che potrebbero far emozionare i fan presenti ai concerti:

La favola mia Niente trucco stasera Cercami L’avventuriero Morire qui Magari Sogni di latta Spiagge Resisti Amico Inventi Felici e perdenti La pace sia con te Figaro Svegliatevi poeti Dimmi chi dorme accanto a me Emergenza noia Nei giardini che nessuno sa Voyeur Quel bellissimo niente La ferita Il grande mare Rivoluzione Più su Cuori liberi L’eco Medley Wacciuwari Vita Il cielo I migliori anni della nostra vita

Breve bio di Renato Zero

Renato Fiacchini, conosciuto come Renato Zero, nasce a Roma il 30 settembre 1950. Negli anni ’60 frequenta i locali romani e diventa amico delle sorelle Bertè, Loredana e Mia Martini. Entra nel mondo della televisione come ballerino nei varietà Rai, partecipa al “Satyricon” di Fellini e nel 1969 fa parte del cast italiano di “Hair”. Nel 1973 incide il suo primo disco, “No! Mamma, no!” e la sua fama inizia a crescere grazie a brani come “Il triangolo” e “Mi vendo”.

Negli anni ’80, la sua popolarità subisce un piccolo arresto, ma i suoi fan, i “Sorcini”, continuano a sostenerlo. Torna al successo nel 1991 con “Spalle al muro”, canzone che segna l’inizio della sua fase “matura”; nel 1998 pubblica “AMORE DOPO AMORE” ottenendo un grande successo, e negli anni 2000 gli album “CATTURA” e “IL DONO” lo consacrano definitivamente nel panorama della musica italiana come figura iconica, nota per la sua creatività e il rapporto speciale con i suoi fan.