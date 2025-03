Concerti Rival Sons 2025: date, biglietti e scaletta

I Rival Sons hanno annunciato il loro atteso tour 2025, che prevede tappe anche in Italia. La band statunitense, composta da Jay Buchanan (voce), Scott Holiday (chitarra), Dave Beste (basso) e Mike Miley (batteria), è pronta a regalare ai fan un’esperienza live piena di energia con i suoi grandi successi e i brani più recenti.

Ecco le date italiane confermate per il tour dei Rival Sons:

11 giugno – Padova – Hall

– Padova – Hall 12 giugno – Firenze – Visarno Arena (supporter dei Guns N’ Roses)

Biglietti e prezzi

I biglietti per i concerti dei Rival Sons sono già disponibili sulle principali piattaforme di vendita online. I fan interessati a partecipare agli eventi possono acquistare i ticket tramite i siti ufficiali dei rivenditori autorizzati, come TicketOne e Ticketmaster.

I prezzi dei biglietti possono variare a seconda della tipologia di posto e della venue scelta. Per la data dell’11 giugno alla Hall di Padova, sono disponibili diverse opzioni, generalmente con posti in piedi. La data del 12 giugno a Firenze, invece, si svolgerà alla Visarno Arena nell’ambito del Firenze Rocks, e la band si esibirà come supporter dei Guns N’ Roses: in questo caso, i biglietti sono acquistabili attraverso i canali ufficiali del festival.

Per evitare sovrapprezzi o problemi legati al secondary ticketing, si consiglia di comprare i biglietti solo da rivenditori affidabili. È inoltre utile monitorare eventuali pacchetti VIP o promozioni speciali dedicate ai fan.

Possibile scaletta

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2025 non sia ancora stata divulgata, si può prendere come riferimento quella dei concerti del 2024, che potrebbe essere riproposta con qualche variazione:

Mirrors

Nobody Wants to Die

Tied Up

Too Bad

Feral Roots

Open My Eyes

Pressure and Time

Torture

Shooting Stars

Mosaic

Do Your Worst

Electric Man

Keep On Swinging

Soul

Secret

I fan possono aspettarsi un mix di brani storici e hit più recenti, mantenendo l’inconfondibile sound rock della band.

Foto copertina via Wikimedia Commons