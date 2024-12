Concerti Rkomi 2025: date, biglietti e scaletta

Biglietti, scaletta e curiosità sulla nuova avventura musicale di Rkomi

Dopo un breve periodo di pausa, Rkomi si prepara a tornare sul palco con un tour nei palazzetti italiani. Questo grande ritorno sarà anticipato dalla partecipazione alla 75ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dall’11 al 15 febbraio, dove gareggerà con un brano ancora top secret. Ecco tutti i dettagli su date e biglietti dei concerti 2025.

Rkomi sarà protagonista di tre attesissimi concerti nei principali palazzetti italiani. Il tour inizierà il 18 ottobre all’Unipol Arena di Bologna, proseguirà il 21 ottobre all’Unipol Forum di Milano e si concluderà il 25 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. Questi appuntamenti segneranno il ritorno del cantautore lombardo dal vivo, dopo l’esperienza sanremese e l’uscita del suo nuovo progetto musicale.

Per i fan più affezionati, i biglietti saranno disponibili in anteprima su My Live Nation a partire dalle 11:00 di mercoledì 18 dicembre 2024, mentre la vendita generale inizierà alle 11:00 di giovedì 19 dicembre 2024.

I prezzi dei biglietti varieranno a seconda del settore e della location:

Bologna : dal parterre con un costo di 46€ fino al primo settore che arriverà a 69€ .

: dal parterre con un costo di fino al primo settore che arriverà a . Milano : prezzi analoghi, con il primo settore a 69€ e il quarto settore a partire da 40,25€ .

: prezzi analoghi, con il primo settore a e il quarto settore a partire da . Roma: il biglietto più costoso sarà quello del primo settore capofila a 74,75€, mentre il parterre sarà in vendita a 46€.

Ai prezzi vanno poi aggiunte le commissioni del canale di vendita selezionato.

Una scaletta in evoluzione: cosa aspettarsi dai prossimi concerti di Rkomi

Sebbene la scaletta definitiva del tour non sia ancora stata rivelata è certo che includerà i grandi successi di Rkomi, insieme a brani inediti. Dopo Sanremo, infatti, è prevista l’uscita di un nuovo album che potrebbe influenzare profondamente il repertorio proposto. I fan sperano di ascoltare i suoi tormentoni storici, come Ho spento il cielo, Nuovo range e La coda del diavolo, accanto a pezzi più recenti.

Tra le novità che potrebbero entrare in scaletta, figura il brano pubblicato lo scorso 6 dicembre, “Odio, quindi sono”, che ha segnato il ritorno di Rkomi sulle scene. Questa traccia, accompagnata da un videoclip dalle atmosfere dark, riflette sul ruolo dell’odio nella società contemporanea ed è stata accolta calorosamente dal pubblico.

Dalla gavetta al successo: la carriera di Rkomi

Con una carriera iniziata da giovanissimo, Rkomi si è affermato come uno degli artisti più poliedrici della scena musicale italiana. Dopo i primi mixtape autoprodotti, ha raggiunto il successo nel 2016 con l’EP “Dasein Sollen” e, l’anno successivo, con il disco di platino “Io in Terra”. Nel 2018, ha sperimentato un formato innovativo con il libro/EP “Ossigeno”, mentre nel 2019 ha collaborato con grandi nomi come Elisa, Ghali e Sfera Ebbasta per l’album “Dove gli occhi non arrivano”.

Il 2021 è stato l’anno della consacrazione con “Taxi Driver”, un progetto che ha dominato le classifiche grazie a singoli come Ho spento il cielo e La coda del diavolo. Nel 2022, la partecipazione al Festival di Sanremo con “Insuperabile” ha mostrato un lato più audace dell’artista; lo stesso anno ha vestito i panni di giudice a X Factor, mentre nel 2023 ha collaborato con Irama per il joint album “No Stress”.

Con la partecipazione al Festival di Sanremo e il tour nei palazzetti, il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per Rkomi. L’artista lombardo continua a evolversi, sperimentando nuove sonorità e tematiche, senza mai dimenticare le sue radici. Per i fan, l’attesa è quasi finita: Rkomi è pronto a stupire ancora una volta.