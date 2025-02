Concerti Roberto Vecchioni 2025: date, biglietti e scaletta

Roberto Vecchioni torna sul palco nel 2025 con un nuovo tour che attraverserà l’Italia, regalando ai fan l’opportunità di ascoltare dal vivo i suoi grandi successi. Il cantautore, noto per il suo stile poetico e le sue melodie intramontabili, porterà sul palco la sua musica accompagnata da una selezione di brani tratti dal suo ultimo album, L’infinito, pubblicato nel 2018.

Con una carriera che abbraccia oltre cinque decenni, Vecchioni ha conquistato intere generazioni con le sue canzoni capaci di emozionare e far riflettere. Il nuovo tour rappresenta un’occasione unica per il pubblico di rivivere i grandi classici come Samarcanda e Chiamami ancora amore, insieme ai brani più recenti che continuano a rispecchiare la profondità della sua poetica musicale.

L’attesa per questi concerti è grande, e gli appassionati si preparano a serate all’insegna della musica d’autore, in cui parole e note si fonderanno per creare momenti di pura emozione.

Roberto Vecchioni ha annunciato le tappe del suo tour 2025, che lo porterà in alcune delle città più importanti d’Italia, oltre a una data speciale in Svizzera. Un’opportunità imperdibile per i fan di ascoltare dal vivo i suoi brani più celebri. Ecco il calendario completo dei concerti:

20 febbraio – Padova, Gran Teatro Geox

09 marzo – Santa Sofia (FC), Teatro Mentore

16 marzo – Roma, Parco della Musica

17 marzo – Milano, Teatro dal Verme

23 marzo – Torino, Teatro Colosseo

03 aprile – Lugano, LAC

10 aprile – Bergamo, Teatro Choruslife

15 aprile – Napoli, Teatro Augusteo

17 aprile – Brescia, Teatro Clerici

18 aprile – Genova, Teatro Carlo Felice

24 aprile – Sanremo, Teatro Ariston

05 maggio – Trieste, Politeama Rossetti

06 maggio – Bologna, Teatro Europauditorium

26 giugno – Sordevolo (BI), Anfiteatro Giovanni Paolo II

04 luglio – Piazzola sul Brenta (PD), Anfiteatro Camerini

13 luglio – Cernobbio (CO), Festival Lake Sound

15 luglio – Asti, Piazza Alfieri – Asti Musica

17 luglio – Villafranca (VR), Castello Scaligero

23 luglio – Pratolino (FI), Parco Mediceo

27 luglio – Melpignano (LE), Palazzo Marchesale – Amelpignano Festival

08 agosto – Edolo (BS), Piazzale Foro Boario

12 agosto – Asiago (VI)

03 settembre – Vigevano (PV), Castello Sforzesco

05 settembre – Aquileia (UD), Basilica al Parco

Con un calendario così ricco di appuntamenti, Roberto Vecchioni attraverserà l’Italia per offrire a migliaia di spettatori serate all’insegna della grande musica cantautorale.

Biglietti e prezzi

I biglietti per il tour 2025 di Roberto Vecchioni sono già disponibili sui principali circuiti di vendita online e presso le biglietterie autorizzate. Considerata la grande attesa per questo tour, si consiglia di prenotare con anticipo per assicurarsi i posti migliori.

I prezzi dei biglietti possono variare a seconda della città, del teatro e del settore scelto. È possibile trovare biglietti di fascia economica per i posti più distanti dal palco, mentre le sedute migliori e le esperienze VIP avranno un costo più elevato. Per maggiori dettagli e per acquistare i biglietti, è opportuno consultare i canali ufficiali dell’artista e delle piattaforme di ticketing autorizzate (ad esempio TicketOne).

Possibile scaletta dei concerti di Roberto Vecchioni

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2025 di Roberto Vecchioni possa subire variazioni, è probabile che includa alcuni dei brani più rappresentativi della sua carriera. Basandoci sui concerti più recenti, il pubblico potrebbe ascoltare:

Storia e leggenda del lanciatore

Ti insegnerò a volare (Alex)

Ogni canzone d’amore

La mia ragazza

Vincent

Signor giudice

L’infinito

El bandolero stanco

Cappuccio rosso

Voglio una donna

Figlia

La bellezza

A te

Le mie ragazze

Sogna, ragazzo, sogna

Chiamami ancora amore

Luci a San Siro

Samarcanda

Questa scaletta raccoglie un mix di classici intramontabili e brani più recenti. Tra i momenti più attesi ci sono Luci a San Siro e Samarcanda, che da decenni emozionano il pubblico con le loro storie e melodie inconfondibili.

L’ultimo album di Roberto Vecchioni

L’ultimo album di Roberto Vecchioni, L’infinito, è stato pubblicato nel 2018 ed è considerato uno dei suoi lavori più intensi e riflessivi. Il disco si distingue per i testi profondi e per la cura nelle sonorità, elementi che da sempre caratterizzano la produzione del cantautore.

In L’infinito sono presenti brani di grande spessore emotivo, tra cui Ti insegnerò a volare (Alex), un omaggio ad Alex Zanardi, e la title track L’infinito, che esprime con delicatezza temi esistenziali e filosofici. Il disco si sviluppa come un racconto in musica, toccando argomenti legati alla memoria, all’identità e all’amore per la vita.

L’album ha ricevuto ampi consensi dalla critica, che ne ha lodato la poetica e la qualità della composizione. Grazie a questo lavoro, Vecchioni ha consolidato il suo status di autore raffinato e attento osservatore della realtà contemporanea, regalando ai suoi ascoltatori un’opera di grande valore artistico.

Biografia e carriera di Roberto Vecchioni

Roberto Vecchioni nasce il 25 giugno 1943 a Carate Brianza, in una famiglia di origini napoletane. La suaPassione per la musica e la letteratura emerge fin da giovane, spingendolo a intraprendere studi classici e successivamente a laurearsi in lettere. Parallelamente agli studi, inizia a scrivere canzoni per artisti di fama, tra cui Mina, Ornella Vanoni e Iva Zanicchi.

Nel 1971 pubblica il suo primo album da cantautore, Parabola, dando il via a una carriera che lo vedrà affermarsi come una delle voci più significative della musica italiana. Il successo arriva nel 1977 con Samarcanda, un brano entrato nella storia grazie al suo testo evocativo e al celebre ritornello. Da quel momento, Vecchioni continua a pubblicare dischi di successo, tra cui Sogna, ragazzo, sogna (1999) e Chiamami ancora amore (2011), con cui vince il Festival di Sanremo.

Accanto alla carriera musicale, Vecchioni si dedica all’insegnamento, prima nei licei, poi in ambito accademico, consolidando il suo ruolo di educatore oltre che di artista. Il suo ultimo album, L’infinito, pubblicato nel 2018, conferma la profondità e lo spessore della sua poetica musicale.