Concerti Rocco Hunt 2025: date, biglietti e scaletta

Rocco Hunt ha annunciato il suo nuovo tour che lo porterà ad esibirsi in diverse città italiane nel 2025. I fan sono entusiasti all’idea di assistere ai concerti del rapper salernitano, nei quali proporrà le sue hit di sempre insieme ai brani più recenti.

Ecco le date già confermate del tour di Rocco Hunt nel 2025:

11 settembre 2025 – Caserta – Reggia di Caserta

– Caserta – Reggia di Caserta 6 ottobre 2025 – Assago (MI) – Unipol Forum

Biglietti e prezzi

I biglietti per i concerti di Rocco Hunt sono disponibili su TicketOne.

È consigliabile acquistare i biglietti con anticipo per assicurarsi un posto data l’alta richiesta.

Possibile scaletta

Anche se la scaletta ufficiale del tour non è stata ancora rivelata, è probabile che Rocco Hunt includa nel suo repertorio alcuni dei suoi brani più celebri, insieme alle tracce più recenti. Ecco alcuni dei brani che i fan potrebbero aspettarsi di ascoltare dal vivo, basandoci sulla scaletta 2022:

Ti volevo dedicare

Musica Italiana

A un passo dalla luna

Non litighiamo più

Nu juorno buono

Mai Più

Nun Se Ne Va

Ti Volevo Dedicare

Maledetto Sud

Street Life

Nisciun

Buonanotte Amò

Se Tornerai

Discofunk

Nun Me Vuò Bene Cchiu

Libertà

Grande Bugia

Nun È Giusto

Benvenuti In Italy

Cuore Rotto (Nfam’ Version)

Ngopp A Luna

Questa lista rappresenta solo una previsione basata sui brani più apprezzati dell’artista. La scaletta ufficiale sarà confermata più vicino alle date del tour.

L’ultimo album di Rocco Hunt

L’ultimo album di Rocco Hunt, sebbene ancora non annunciato ufficialmente per il 2025, potrebbe includere nuovi brani che saranno eseguiti dal vivo durante il tour. L’artista campano, noto per il suo stile unico che combina rap e melodie pop, ha sempre saputo rinnovarsi con ogni nuova uscita discografica.

Il suo lavoro più recente, Rivoluzione, pubblicato nel 2021, ha riscosso grande successo grazie a brani come Fantastica e Un bacio all’improvviso. Con featuring di artisti di spicco della scena italiana e internazionale, l’album ha consolidato la sua posizione tra i rapper più apprezzati del panorama musicale italiano.

I fan si aspettano che il prossimo progetto discografico porti con sé nuove collaborazioni e sonorità fresche, soprattutto considerando il forte legame di Rocco Hunt con la musica urban e il reggaeton. Restiamo in attesa di aggiornamenti ufficiali sul nuovo album, che potrebbe riservare sorprese ai suoi ascoltatori più affezionati.

Biografia e carriera di Rocco Hunt

Rocco Hunt, pseudonimo di Rocco Pagliarulo, è un rapper e cantautore italiano nato il 21 novembre 1994 a Salerno. Fin da giovane si avvicina alla musica, partecipando a competizioni di freestyle e facendosi notare nel panorama hip-hop campano.

Il suo primo grande successo arriva nel 2014, quando vince la sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano Nu juorno buono, un inno di speranza per il Sud Italia che lo consacra al grande pubblico.

Da quel momento la sua carriera prende il volo, portandolo a pubblicare diversi album di successo e a collaborare con numerosi artisti della scena musicale italiana.

Tra i suoi lavori più celebri figurano ‘A verità (2014), SignorHunt (2015), Libertà (2019) e Rivoluzione (2021), dischi che mescolano sonorità rap con influenze pop e reggaeton. Grazie a hit come Ti volevo dedicare, Se tornerai e Un bacio all’improvviso, Rocco Hunt si è affermato come uno degli artisti più amati della musica italiana contemporanea.

La sua capacità di unire testi impegnati a melodie orecchiabili lo ha reso un punto di riferimento per le nuove generazioni, consolidando il suo ruolo nel panorama musicale italiano.

Foto copertina via Wikimedia Commons