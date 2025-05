Concerti Saint Motel 2025: date, biglietti e scaletta

I Saint Motel, celebre band statunitense, hanno annunciato il loro atteso ritorno in Italia dopo tre anni di assenza. Il gruppo, che ha conquistato le classifiche internazionali con hit come “My Type” e “Cold Cold Man”, si esibirà nel nostro paese nel 2025 portando sul palco i loro più grandi successi e le nuove produzioni.

La band americana, nota per le melodie accattivanti e le performance energiche, ha raccolto negli anni un seguito di fan entusiasti anche in Italia, pronti a vivere nuovamente l’esperienza dei loro concerti dal vivo. L’annuncio ha già generato grande fermento tra gli appassionati, desiderosi di assistere allo spettacolo di un gruppo che ha saputo distinguersi nella scena indie pop per il suo sound inconfondibile e travolgente.

La data italiana del tour 2025

Il ritorno dei Saint Motel nel nostro paese si concentrerà in un’unica data attualmente confermata: il 16 settembre 2025 presso il Circolo Magnolia di Milano-Segrate. Questa venue, situata nell’area dell’Idroscalo milanese, rappresenta una location ideale per godere del sound energico e coinvolgente della band americana.

Gli organizzatori non hanno ancora comunicato eventuali aggiunte al calendario italiano, quindi per il momento i fan dovranno concentrarsi su questa singola opportunità per assistere dal vivo alle performance del gruppo.

La durata dello spettacolo che conquisterà Milano

Gli appassionati dei Saint Motel possono prepararsi a un’esperienza musicale completa che li terrà incollati al palco del Circolo Magnolia. La performance della band californiana avrà una durata approssimativa di un’ora e 20 minuti, permettendo al pubblico di immergersi completamente nel loro caratteristico sound indie pop.

Secondo le informazioni disponibili, il concerto potrebbe iniziare alle 21:20 e concludersi intorno alle 22:40, offrendo così ai fan il tempo necessario per assaporare sia i grandi successi che hanno reso celebre il gruppo, sia eventuali sorprese del nuovo repertorio. Questo timing risulta ideale per chi desidera organizzare al meglio la propria serata, considerando anche gli spostamenti verso la location di Segrate.

La probabile setlist del concerto italiano

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2025 non sia ancora stata confermata, possiamo ipotizzare quale sarà il repertorio basandoci sulle recenti esibizioni della band statunitense. I Saint Motel generalmente propongono uno show bilanciato tra i loro grandi successi e brani meno conosciuti ma ugualmente amati dai fan più fedeli.

Ecco la probabile scaletta che potremmo ascoltare al Circolo Magnolia:

Puzzle Pieces

For Elise

Get It at Home

Sisters

Life’s a Gas

A Good Song Never Dies

Hold My Place in Heaven

Move

It’s All Happening

Fine Wine

Steady Hand

Cold Cold Man

A Bluer Blue

Sweet Talk

Van Horn

My Type

I momenti più attesi saranno sicuramente quelli dedicati ai loro maggiori successi come “Cold Cold Man” e l’immancabile “My Type”, che probabilmente chiuderà la serata tra gli applausi del pubblico milanese.

La band americana che ha conquistato il pubblico

I Saint Motel rappresentano oggi un punto di riferimento imprescindibile nella scena indie pop internazionale. Nati a Los Angeles, hanno saputo costruire un’identità sonora immediatamente riconoscibile, caratterizzata da melodie contagiose, arrangiamenti ricercati e un’energia travolgente che si traduce in performance live memorabili.

Il quartetto americano ha conquistato le classifiche globali grazie a singoli di successo come “My Type” e “Cold Cold Man”, brani che hanno definito un sound unico che fonde elementi di indie rock, pop barocco e sonorità vintage. La loro capacità di creare hit radiofoniche senza compromettere la qualità artistica ha permesso ai Saint Motel di raccogliere consensi sia tra la critica specializzata che tra un pubblico sempre più vasto, consolidando la loro presenza nei principali festival musicali internazionali e nelle programmazioni radiofoniche di tutto il mondo.

Foto copertina via Flickr – Slidestream