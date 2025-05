Concerti Salmo 2025: date, biglietti e scaletta del tour italiano e mondiale

Dopo il successo degli ultimi anni, Salmo, nome d’arte di Maurizio Pisciottu, si prepara a tornare sul palco con un ambizioso tour mondiale nel 2025. Il rapper sardo ha annunciato una serie di concerti che inizieranno subito dopo l’appuntamento già fissato per settembre al Lebonski Park. La tournée vedrà l’artista esibirsi non solo in Italia, ma anche in diverse città europee e oltreoceano, portando la sua musica a un pubblico internazionale sempre più vasto.

I fan avranno l’opportunità di ascoltare dal vivo sia i brani che hanno segnato la carriera del rapper, sia le nuove tracce del prossimo album ‘Ranch’, la cui uscita è prevista proprio in concomitanza con l’inizio del tour. Un progetto ambizioso che conferma la volontà dell’artista di espandere i propri orizzonti musicali e geografici.

Il tour italiano partirà da Rho a settembre, per poi proseguire in autunno toccando le principali città del paese come Padova, Torino, Roma, Firenze e Bologna. La parte europea vedrà Salmo esibirsi a Barcellona, Madrid, Londra, Parigi, Berlino e Stoccolma. Il viaggio continuerà poi nel mese di dicembre con le date americane: Los Angeles, Toronto, New York e Miami completeranno un calendario di concerti che si preannuncia come uno dei più interessanti dell’anno.

Il tour italiano partirà ufficialmente il 6 settembre 2025 alla Fiera Milano Live di Rho, per poi proseguire in autunno con tappe in alcune delle location più importanti della penisola: il 9 ottobre alla Fiera di Padova, l’11 ottobre all’Inalpi Arena di Torino, il 18 ottobre al Palasele di Eboli, il 21 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma, il 26 ottobre al Mandela Forum di Firenze, concludendo la parte italiana il 28 ottobre all’Unipol Arena di Bologna.

La tournée continuerà poi in Europa con concerti programmati il 4 novembre al Razzmatazz di Barcellona, il 5 novembre alla Sala Mon di Madrid, il 9 novembre al Village Underground di Londra, il 10 novembre al Café de la Danse di Parigi, il 12 novembre alla Kantine am Berghain di Berlino, per concludere la parte europea il 13 novembre al Bar Brooklyn di Stoccolma.

Dopo una breve pausa, Salmo volerà oltreoceano per portare la sua musica negli Stati Uniti e in Canada: il 12 dicembre si esibirà al The Peppermint Club di Los Angeles, il 14 dicembre al Garrison di Toronto, il 16 dicembre al SOB di New York, concludendo il tour mondiale il 18 dicembre al Revolution Live di Miami.

I dettagli pratici per partecipare ai live di Salmo

Gli show del tour di Salmo per il 2025 avranno una durata complessiva di circa un’ora e 45 minuti. Secondo le informazioni preliminari, i concerti dovrebbero iniziare alle 21:15 per concludersi intorno alle 23:00, offrendo ai fan un’esperienza completa senza risultare eccessivamente lunghi.

I biglietti per le date italiane saranno disponibili sui principali circuiti di vendita autorizzati come TicketOne, TicketMaster e Vivaticket, mentre per le date internazionali è consigliabile consultare i siti ufficiali delle rispettive venue. La prevendita generale dovrebbe aprirsi nelle prossime settimane, con una fase di pre-sale riservata agli iscritti al fan club ufficiale e ai possessori di carte convenzionate.

Per quanto riguarda i prezzi, sebbene non siano ancora stati annunciati ufficialmente, è probabile che varieranno in base al settore scelto e alla città. Si prevedono diverse tipologie di biglietti, dai posti in piedi nel parterre fino ai posti numerati in tribuna, con possibili pacchetti VIP che potrebbero includere merchandising esclusivo e opportunità di early entry.

Per assicurarsi i migliori posti è consigliabile iscriversi alle newsletter ufficiali dell’artista e dei promoter per ricevere notifiche tempestive sull’apertura delle prevendite, evitando così il rischio di sold out che, visto il seguito di Salmo, potrebbe verificarsi rapidamente per le date più richieste.

I brani più attesi del tour: ipotesi sulla scaletta

Sebbene la scaletta ufficiale del tour 2025 non sia ancora stata divulgata, è probabile che Salmo includa nel suo repertorio sia brani storici che le nuove uscite dall’album ‘Ranch’. Considerando la durata media di circa un’ora e 45 minuti per concerto, possiamo aspettarci una selezione ricca dei suoi maggiori successi.

Basandoci sulle esibizioni più recenti del rapper sardo, è possibile fare alcune previsioni sui brani che potrebbero essere inclusi nel tour. La collaborazione con Noyz Narcos nel 2024 ha dato vita a una scaletta particolarmente apprezzata che includeva:

Anthem

Hellraisers

Cringe

Ghigliottina

Incubi

Mic Check

Croci € cristi

Grindhouse

M3

Perdonami/Nightcrawlers

Brujeria

Cvlt

90 min

Rap money

Hotline

Attica/S.A.L.M.O.

1984

My love song 1/My love song 2

Zoo de Roma/La prima volta/Drag me to hell

Respira

Russell Crowe

Verano zombie

L’odio

Via con me

L’alba

La fine

Diversamente, durante l’evento Marrageddon 2023, Maurizio Pisciottu ha proposto un set più concentrato che comprendeva pezzi iconici come:

90min

Stai zitto ft Fabri Fibra

Russell Crowe

The Island

1984

Ho paura di uscire

Ho paura di uscire 2

Diavolo in me

Mic Check ft Noyz Narcos

Respira (inedito ft Noyz Narcos)

Perdonami

Mammastomale

Lunedì

I fan possono aspettarsi che il tour 2025 includa sia questi successi consolidati sia nuove tracce dall’atteso album ‘Ranch’, creando un perfetto equilibrio tra nostalgia e novità.

Foto copertina via Wikimedia Commons