Concerti Samuele Bersani nel 2024: date, biglietti, e scaletta

Tra passato e presente, Samuele Bersani porta in scena un inedito tour accompagnato da una grande orchestra di 36 elementi.

Samuele Bersani, celebre cantautore italiano, torna sul palco con un nuovo e avvincente progetto: “Samuele Bersani & Orchestra – Tour Indoor 2024”. Il tour rappresenta un’occasione unica per ascoltare le sue canzoni in una chiave inedita, grazie all’accompagnamento di una maestosa orchestra di 36 elementi. Le date da segnare sono numerose, a partire dal 23 luglio a Cervia fino al 18 dicembre a Trieste.

La collaborazione con i 36 Professori d’Orchestra conferirà una nuova dimensione dei brani di Bersani, noti per la profondità dei testi e la melodia coinvolgente, che diventeranno ancora più potenti ed evocativi. Il connubio tra la voce del cantautore e gli strumenti dell’orchestra offrirà al pubblico un’esperienza sonora coinvolgente ed emozionante, nella quale le parole e le note si intrecceranno in un dialogo armonico e travolgente. Il repertorio proposto coprirà diverse sfaccettature della carriera trentennale di Bersani, dai grandi successi del passato fino ai brani del suo ultimo album “Cinema Samuele”, premiato con la quinta Targa Tenco.

Dopo il grande successo delle date di aprile e giugno, con molti concerti sold out, il “Samuele Bersani & Orchestra – Tour Indoor 2024” propone altre due date estive per poi ripartire in ottobre nei principali teatri italiani.

– 23 luglio 2024, ore 21:00 – Cervia, Piazza Garibaldi

– 28 luglio 2024, ore 21:30 – Cernobbio, Villa Erba Ex Galoppatoio

– 26 ottobre 2024, ore 21:15 – Civitanova Marche, Teatro Rossini

– 9 novembre 2024, ore 21:00 – Milano, Teatro degli Arcimboldi

– 18 novembre 2024, ore 20:30 – Torino, Teatro Colosseo

– 21 novembre 2024, ore 21:00 – Bologna, Teatro Europauditorium

– 26 novembre 2024, ore 21:00 – Montecatini, Teatro Verdi

– 29 novembre 2024, ore 21:00 – Brescia, Teatro Dis_Play c/o Brixia Forum

– 3 dicembre 2024, ore 21:00 – Parma, Teatro Regio

– 6 dicembre 2024, ore 21:00 – Padova, Gran Teatro Geox

– 9 dicembre 2024, ore 21:00 – Catania, Teatro Metropolitan

– 16 dicembre 2024, ore 21:00 – Roma, Auditorium Conciliazione

– 18 dicembre 2024, ore 21:00 – Trieste, Politeama Rossetti – Sala Assicurazioni Generali

I biglietti sono disponibili su TicketOne e presso i rivenditori autorizzati con prezzi a partire da 35,00 €.

La scaletta 2024 del tour di Samuele Bersani

Durante il concerto, Samuele Bersani proporrà una scaletta che spazierà dai brani che lo hanno reso celebre al grande pubblico fino ai pezzi più recenti. Canzoni come “Spaccacuore”, “En E Xanax” e “Giudizi Universali” sono tra quelle che hanno maggiormente emozionato il pubblico nelle esibizioni dei mesi scorsi; oltre alle canzoni, il cantautore non perderà l’occasione per intrattenere gli spettatori con aneddoti personali e retroscena sulla creazione delle sue canzoni, raccontati con la sua tipica ironia e leggerezza.

Ecco la probabile scaletta delle prossime date, che include i successi presentati nei concerti degli scorsi mesi.

– Mostro

– Come Due Somari

– Occhiali Rotti

– Spaccacuore

– Lo Scrutatore Non Votante

– Barcarola Albanese

– Harakiri

– Il Tuo Ricordo

– En E Xanax

– Cattiva

– Coccodrilli

– Freak

– Replay

– Una Delirante Poesia

– Ferragosto

– Psycho

– Giudizi Universali

– Il Pescatore di Asterischi

– Chiedimi Se Sono Felice

– Braccio Di Ferro

– Chicco E Spillo

L’orchestra che accompagnerà ogni esibizione esalterà le dinamiche e le emozioni di ogni brano, creando un dialogo musicale tra voce e strumenti capace di commuovere. Il “Samuele Bersani & Orchestra – Tour Indoor 2024” è un’occasione unica per riscoprire il repertorio di uno dei più amati cantautori italiani in una veste completamente nuova!